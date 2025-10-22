To je povedal župan o prižigu decembrskih luči v Ljubljani

V začetku tega tedna se je začelo novoletno okraševanje Ljubljane. Skoraj vsako leto z okraševanjem začnejo že oktobra, saj je dela za zaposlene v podjetju Javna razsvetljava kar veliko.

Za novoletno okrasitev prestolnice skrbi Urban Modic, sin pokojnega umetnika Zmaga Modica, ki je bil dolga leta skrbel za blišč praznične prestolnice. Podrobnosti letošnjega koncepta je Modic predstavil v ljubljanski mestni hiši, in sicer je nastalo okoli 60 novih svetlobnih skulptur, prenovljena bodo nabrežja kot tudi Stritarjeva ulica.

Zoran Janković FOTO: Zoran Janković, Instagram

Prižig prazničnih luči se bo letos zgodil v petek 28. novembra ob 17. uri, ali v soboto 29. novembra, torej pred prvo adventno nedeljo, kot je že v navadi. »Počakajte, vas bomo pravi čas obvestili,« je sledilcem v zgodbi na Instagramu sporočil župan prestolnice Zoran Janković.

Novembra v Ljubljano pripeljejo tudi smreko, ki krasi Prešernov trg. Lani so jo pripeljali iz Podmežakle na Jesenicah, v glasovanju na družbenih omrežjih pa so ji ljudje izbrali ime Anita. Leto pred tem je bilo smreki ime Tina. Od kod bo smreka prišla letos in kdo ji bo izbral ime, pa še ni znano, poroča portal N1.