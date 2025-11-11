To je pripadnik Štajerske varde Ivan, ki je hotel Golobu osebno izročiti orožje, imamo odziv PU Ljubljana (FOTO)

Policija je popoldne posredovala pred vladnim poslopjem v Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer je pripadnik Štajerske varde želel predsedniku vlade Robertu Golobu osebno izročiti nezakonito orožje, poroča N1. Pripadnik varde Ivan Bolfek je svoje početje tudi objavil na družbenih omrežjih.

Špela Škoporc

predstavnica za odnose z javnostmi PU LJ za Slovenske novice Danes, okoli 14.30 uri, so imeli policisti na Gregorčičevi ulici v Ljubljani v postopku osebo, katera je imela pri sebi predmete, podobne orožju. Osebi so bili predmeti zaseženi in bodo poslani v analizo. Policisti o dogodku nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ustrezno ukrepali.

Iz posnetkov je razvidno, da je na kraju posredovala policija. FOTO: Fb Ivan Bolfek

Iz posnetkov na Facebooku je razvidno, da je pripadnik Štajerske varde pred vladno palačo med drugim prinesel pištolo. Ob tem je na posnetkih večkrat izrazil nasprotovanje odvzemu orožja ter izrazil prepričanje, da ni problem v orožju, pač pa ljudeh, ki odločajo o prihodnosti države. Iz posnetkov je prav tako razvidno, da je na kraju posredovala policija.

Le dan pred incidentom premier napovedal napovedal zakon, ki bo omogočil predajo nezakonitega orožja brez posledic

V kabinetu predsednika vlade samega dogodka niso podrobneje komentirali, v odzivu za STA so navedli, da pričakujejo, da bo policija opravila vse postopke v skladu z zakonodajo.

Do dogodka pred vladnim poslopjem sicer prihaja dan po tistem, ko je premier Robert Golob v DZ napovedal zakon, ki bo omogočil predajo nezakonitega orožja brez posledic.