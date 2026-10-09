To je pripornik, ki je pobegnil iz ljubljanskega zapora: policija poziva k previdnosti (FOTO)

Ljubljanski policisti iščejo pobeglega pripornika Deana Husovića, državljana Bosne in Hercegovine, ki je v sredo, 7. oktobra, pobegnil iz neposredne bližine Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Kljub obsežni iskalni akciji ga policistom doslej še ni uspelo izslediti. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili o pobegu obveščeni okoli 16. ure. Nemudoma so stekle aktivnosti za izsleditev pripornika, v katere se je vključilo večje število policistov iz različnih ljubljanskih policijskih enot. Pri iskanju sodelujejo tudi z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in tujimi varnostnimi organi. Za pobeglim pripornikom so razpisali tiralico.

Dean Husović FOTO: Pu Ljubljana

Po doslej zbranih podatkih pobegli pripornik ni nevaren, kljub temu pa policisti občanom svetujejo previdnost, če bi ga opazili ali srečali. Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o tem, kje se nahaja Dean Husović, pozivajo, naj nemudoma pokličejo 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo. Informacije lahko posredujejo tudi anonimno na telefonsko številko 080 1200.