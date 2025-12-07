To je razlog, da bo Goloba in Jankovića prihodnji teden zaslišala Janševa poslanka

V torek in petek sta predvideni seji preiskovalne komisije DZ o kanalu C0, na katerih naj bi člani komisije med drugim zaslišali premierja Roberta Goloba, ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Novak bi moral biti zaslišan že oktobra, a se je zaradi službenih obveznosti tedaj opravičil.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo. Je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva. Kanalu nasprotuje del javnosti, ki opozarja, da bi lahko del, ki teče čez omenjeni vodonosnik, ogrozil pitno vodo v prestolnici.

Anja Bah Žibert FOTO: Sds

Komisija, ki ji predseduje Anja Bah Žibert (SDS), ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo kanala ter suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.