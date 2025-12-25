To je razlog, zakaj so v Mariboru mnogi na božični večer ostali brez elektrike

Oglasil se nam je bralec Gregor, in nam zaupal, da so na božični večer v Mariboru in okolici, ša tudi na Ptuju, nekateri od popoldne brez elektrike, ali pa zelo niha. Nekateri bodo menda brez tudi ponoči, je še dodal.

To je na svoji spletni strani potrdil tudi Elektro Maribor, razlog za nevšečnost pa vremenske razmere: »Na celotnem območju Elektra Maribor, zaradi vremenskih razmer v zadnjih urah, trenutno beležimo več izpadov električne energije. Naši sodelavci izvajajo preklopitve, da bi zmanjšali vpliv na uporabnike in omogočili napajanje čim več odjemalcem. Kljub trudu bo nekaj uporabnikov ostalo brez napajanja čez noč.

Zavedamo se, da je to neprijetno, zato se trudimo čim hitreje vzpostaviti normalno oskrbo. Ekipe bodo z delom na terenu nadaljevale jutri zgodaj zjutraj, da odpravijo preostale težave. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.«