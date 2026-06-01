ČUDOVITA NOVICA IZ NARAVE

To je res lepa novica, ogroženi planinski orli spet gnezdijo pri Škocjanskih jamah

V miru Škocjanskih jam se piše nova zgodba planinskih orlov.
FOTO: Servickuz Getty Images/iStockphoto
STA, A. G.
 1. 6. 2026 | 17:15
Strokovnjaki so na biosfernem območju Škocjanskih jam odkrili dva gnezdeča para ogroženih planinskih orlov. Gre za potrditev dragocenosti in ohranjenosti tega območja, so danes sporočili iz Parka Škocjanske jame. Napovedali so nadaljevanje ukrepov za varstvo ogroženih ptic. Prvi par je v fazi valjenja, ki pri orlu traja več kot 40 dni. Nato je potrebnih še približno 80 dni, da mladič poleti. Drugi par medtem gradi gnezdo.

Kot so poudarili v parku, so orle opazovali z nemoteče razdalje. »Gre namreč za ogroženo in strogo varovano vrsto, ki je zelo plaha in najbolj občutljiva v času gnezdenja,« so opozorili. Vožnja z motornimi vozili v naravi in uporaba dronov po njihovih besedah postajata novodobni grožnji ujedam povsod po svetu. Ogrožajo jih med drugim tudi opuščanje in zaraščanje suhih travnikov in pašnikov v bolj hribovitih in odročnih predelih ter vetrne elektrarne preblizu gnezdišč.

V Sloveniji živi okoli 35 parov planinskih orlov, večina v alpskem svetu. Njihova prisotnost ni le naravni privilegij, temveč jasen dokaz, kako dragocen, občutljiv in ohranjen je ta prostor, so zapisali. »Takšne vrste nas opominjajo, da narava ni samoumevna ter da moramo pri vsakem posegu v prostor ravnati odgovorno, previdno in z dolgoročnim spoštovanjem do življenja okoli nas,« so poudarili.

Napovedali so nadaljevanje ukrepov za varstvo ogroženih ptic. V okviru evropskega projekta Life for Lifelines bodo med drugim zaščitili več kot 1000 srednjenapetostnih daljnovodnih stebrov, ki zaradi električnega toka predstavljajo grožnjo pticam, ki sedijo na njih. Preučili bodo tudi ekološke koridorje ptic na tem območju in ozaveščali o pomenu njihovega varstva.

pticeogrožene vrsteDOPPSŠkocjanske jameogrožene vrste živalivarstvo naravenaravovarstvo
