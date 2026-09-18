To je transspolna policistka Maja, ki je priznala posilstvo najstnice: jo čaka moški ali ženski zapor?

Pred deželnim sodiščem v Traunsteinu na Bavarskem se nadaljuje sojenje 55-letni suspendirani pripadnici nemške zvezne policije Maji S. Obtožnica jo med drugim bremeni posilstva najstnice, spolne zlorabe mladoletne osebe, telesne poškodbe, posedovanja in razširjanja prepovedanih pornografskih vsebin.

Primer je še posebej odmeven zaradi poklicne preteklosti obtožene. Po poročanju nemških medijev naj bi bila nekoč pripadnica elitne enote GSG 9, službovala pa naj bi tudi v Afganistanu. Maja S. je transspolna ženska, policija pa je za tuje medije potrdila, da je imela ob prijetju veljaven uradni dokument z ženskim imenom. Trenutno je v priporu na moškem oddelku zapora v Münchnu. Najtežji očitek se nanaša na dogodek iz avgusta 2025. Maja S. naj bi se s hčerko svoje prijateljice odpravila na skupni izlet z motorjem. Med postankom v restavraciji s hitro prehrano naj bi sledila najstnici na žensko stranišče, vstopila v kabino ter jo spolno napadla. Lokalni medij, ki proces spremlja neposredno s sodišča, navaja, da se je to zgodilo 18. avgusta 2025 in da je bila žrtev takrat stara 15 let.

Maja S. FOTO: Posnetek Zaslona Welt

Po obtožnici je dekle ob napadu otrpnilo od šoka. Ko je obtožena zapustila kabino, naj bi se najstnica zaklenila na stranišče, se tresla in čutila močno razbijanje srca. Maja S. naj bi ji že pred tem pošiljala sporočila s spolno vsebino, eno od njih po navedbah celo s policijske postaje. Najstnica naj bi Maji S. zaupala in nanjo gledala kot na dobro prijateljico. Povezovalo ju je tudi zanimanje za motorje in starodobnike.

Primer razkrila njena zaročenka

Takrat 23-letna zaročenka obtožene je na njenem telefonu odkrila sporočilo s spolno vsebino, namenjeno najstnici. Ker je vedela, kdo je dekle in koliko je staro, jo je o tem povprašala. Najstnica ji je nato povedala, kaj naj bi se zgodilo. Zaročenka je o primeru obvestila policijo in s tem sprožila preiskavo. Na prvem dnevu sojenja je o tem tudi pričala.

Med preiskavo se je pojavil še en dogodek. Dekle je policistom povedalo, da je bilo pred domnevnim posilstvom na zabavi pri obtoženi. Po nekaj požirkih alkoholne pijače naj bi postala omotična, naslednjih dogodkov pa se ne spominja. Preiskovalci so pri obtoženi odkrili tudi veliko količino gradiva s prikazi spolnih zlorab otrok. Naj bi šlo za približno 2000 datotek. Na fotografijah in videoposnetkih naj bi bili tudi zelo majhni otroci, nekateri še vrtčevske starosti. Nemški mediji navajajo, da naj bi bile najmlajše žrtve na posnetkih stare okoli tri leta.

Krivdo priznala

To pa niso edini očitki. Na telefonu obtožene naj bi preiskovalci našli še tri pornografske videoposnetke, na katerih naj bi bili Maja S., druga ženska in pes. Maja S. se je sicer zaradi spornih vsebin znašla pod drobnogledom že leta 2024. Pozneje je bila suspendirana, julija 2025 pa obsojena na denarno kazen.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Odzvala se je tudi Milena Miklavčič

Na začetku sojenja, 15. septembra, sta se tožilstvo in obramba dogovorila o procesnem sporazumu. Če obtožena poda popolno priznanje ter izpolni dogovorjene pogoje, je sodišče predlagalo kazen od treh do treh let in pol zapora. Maja S. je nato med zaslišanjem priznala posilstvo 15-letnice. Del dogovora je tudi poravnava z žrtvijo. Najstnica naj bi prejela 5000 evrov in motorno kolo obtožene, Maja S. pa mora v celoti poravnati tudi denarno kazen iz prejšnjega postopka. Eden od namenov procesnega dogovora je, da bi žrtvi prihranili pričanje o spolnem napadu pred sodiščem.

Odmeven primer je pritegnil pozornost tudi v Sloveniji. Na družbenem omrežju Facebook se je nanj odzvala pisateljica, novinarka in publicistka Milena Miklavčič, ki je objavila povzetek navedb iz več tujih medijev. V zapisu je poudarila, da je obtožena transspolna ženska, nekdanja policistka in po poročanju medijev nekdanja pripadnica posebne enote, ter povzela očitke glede posilstva najstnice in najdenega gradiva s spolnimi zlorabami otrok. Miklavčičeva je ob tem delila tudi zapis uporabnika omrežja X, ki je nemškim medijem očital, da z uporabo izraza »policistka« premalo izpostavljajo dejstvo, da je obtožena transspolna.