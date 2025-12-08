To je Zlatko, ki je obiskal 99 držav: Odtujite mi lahko vse, le potni list mi pustite (FOTO)

Gotovo je mnogim slovenskim vandrovcem, zlasti tistim iz Pomurja in Slovenskih goric znano, da je Radgončan Zlatko Šajhar, svetovno znan popotnik, ki zahaja tam, kamor le redki izmed nas. V okviru svojih potovanj je obiskal že natanko 99 držav z vseh celin, kmalu pa bo na vrsti že stota, katero nam ni želel razkriti. Potepanja in potopisna predavanja pa nista edini njegov konjiček s tega področja, temveč sem sodi tudi zbiranje potnih listin, za kar se je odločil pred dobrim desetletjem.

Le redko kaj na enem mestu vidiš toliko potnih listin. FOTO: O. B.

Zato je v organizaciji Zavoda za turizem promocijo in turizem Kultprotur, v radgonskem mestnem muzeju Špital odprl posebno razstavo, s katero je mnogim obiskovalcem pokazal, da je tudi veliki zbiralec potnih listin. Na razstavi, ki bo na ogled do srede decembra, in kjer je prisotne uvodoma pozdravila direktorica Kultproturja Tatjana Karba Kotnik, je Šajhar predstavil številne takšne in drugačne potne listine iz njegove bogate zbirke, ki jo je ustvarjal skozi preteklo dobro desetletje.

V zbirki so tudi redki Nansenovi potni listi, izdani osebam brez državljanstva, za kar se je izboril Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen, norveški polarni raziskovalec, polihistor in politik, Nobelov nagrajenec (10. oktober 1861 - 3. maj 1930). Ob teh dragocenih dokumentih so razstavljene tudi popotnikove lastne potne listine, seveda so v ospredju tudi izseljeniški in begunski potni listi, pa vse možne potne listine iz naše nekdanje skupne države Jugoslavije. Vsekakor pa ne manjka niti več desetin potnih listin iz tako imenovanih eksotičnih držav, za katere mnogi niti slišali niso... Avtor Zlatko Šajhar razstavo gradi na osebnem razmisleku o pomenu potnega lista kot dokumenta, ki presega svojo administrativno funkcijo. Kot pravi sam: Odtujite mi lahko vse, le potni list mi pustite. Skozi razstavo nas tako vabi k premisleku o identiteti, svobodi gibanja in pomenu meje – tiste zunanje, državne, in tiste notranje, osebne...

Zanimivo je tudi omeniti, da je med razstavljenimi potnimi listinami najstarejši eksponat izvira iz davnega leta 1799. Zaradi tega in tudi sploh se torej izplača ogledati zanimivo razstavo v eni najstarejših zgradb v mestu sejmov in penine na reki Muri.