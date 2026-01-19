To kaže nova javnomnenjska raziskava: Čaka Slovenijo parlament brez jasne večine?

Raziskava javnega mnenja, ki jo je za RTV Slovenija izvedel Inštitut Mediana, potrjuje, da na vrhu lestvice ostaja Slovenska demokratska stranka (SDS), sledi ji Gibanje Svoboda, nato Socialni demokrati (SD). Po trenutnih izračunih bi SDS osvojila 29 poslanskih sedežev, Gibanje Svoboda 24, SD pa 9. V parlament bi se z enakim številom sedežev prebili tudi Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja ter skupna lista Levica in Vesna. Šest poslancev bi pripadlo stranki Nova Slovenija (NSi) in Resnica.

Trenutna raziskava kaže največ podpore Slovenski demokratski stranki (SDS). FOTO: Mediaspeed

Stranka Gibanje Svoboda bi po trenutnih izračunih osvojila 24 poslanskih sedežev. FOTO: Jure Makovec

Se obeta parlament brez samoumevne koalicije?

Stranke desno od sredine bi imele skupaj 42 poslancev, levo usmerjene pa 40. Nobena stran torej ne doseže večine. Če bi razmerja ostala nespremenjena do volitev, se obeta parlament brez jasnega zmagovalca in brez samoumevne koalicije. Vprašanje sodelovanja z Resnico za zdaj ostaja odprto. Stranke se v izjavah zadržujejo in poudarjajo, da je najprej treba počakati na volilni izid. Tudi NSi ponavlja, da nikogar vnaprej ne izključuje, hkrati pa Resnica zavrača sodelovanje tako z Janezom Janšo kot z Robertom Golobom. Tudi Demokrati. Anžeta Logarja se ograjujejo od binarne delitve političnega prostora in se predstavljajo kot alternativa obema ustaljenima blokoma. Na družbenem omrežju X je Janez Janša zapisal, da bi bil Anže Logar lahko ključen za sestavo leve vlade. Na spodnjem delu lestvice so parlamentarnemu pragu najbližje Piratska stranka, Prerod pod vodstvom Vladimirja Prebiliča ter Mi, socialisti!, a za zdaj ostajajo zunaj parlamenta.

Anže Logar, Demokrati. FOTO: Leon Vidic

Objava Janeza Janše. FOTO: Posnetek zaslona Rtv

Levica ostaja edina koalicijska stranka, ki v mandatu ni zamenjala niti enega ministra

Levica je ob obletnici dvanajstih let od prvega vstopa v parlament predstavila pregled svojega dela v vladi. Kot poudarjajo, so kljub skromni volilni podpori na zadnjih volitvah uspeli izpeljati vrsto ključnih projektov na področjih dela, sociale, dolgotrajne oskrbe, stanovanj, kulture in medijev. Med najvidnejšimi dosežki izpostavljajo znižanje položnic v domovih za starejše, v nekaterih primerih tudi za več sto evrov. Opozicija z njihovim delom ni zadovoljna, v Levici pa kljub temu zatrjujejo, da jih volitve ne skrbijo, saj menijo, da bodo volivci prepoznali opravljeno delo.