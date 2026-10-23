To morate vedeti, da bodo počitnice varne

Učenci in dijaki se bodo kmalu veselili jesenskih počitnic, ki jih skupaj s starši radi preživijo tudi v tujini. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) svetujejo, naj bodo državljani previdni in se dobro pripravijo na pot. V luči nemirov po Evropi svetujejo spremljanje razmer in izogibanje protestom.

Vsaka država ima svoje zahteve glede vstopnih pogojev, ki se lahko hitro spreminjajo, denimo zaradi političnih nemirov. Pred odhodom je priporočljivo obiskati spletno stran zunanjega ministrstva ali uporabiti aplikacijo eLastovka, kjer so države obarvane glede na stopnjo previdnosti. Zelena barva pomeni nizko tveganje, rumena povišano tveganje, oranžna visoko tveganje, rdeča najvišjo stopnjo previdnosti, črna pa pomeni, da je potovanje odsvetovano. MZEZ trenutno odsvetuje potovanja v več držav, kot so Afganistan, Sirija, Jemen in Ukrajina, in sicer zaradi resnih varnostnih tveganj. »Med potovanjem svetujemo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti,« so poudarili na MZEZ.

eLastovka MZEZ ​pred odhodom na potovanje poziva k registraciji v spletni in mobilni aplikaciji eLastovka. Aplikacija slovenskim državljanom ponuja vse potrebne kontakte diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini ter nujne številke, ki jih potrebujejo v primeru izrednih dogodkov. Omogoča tudi informiranje v kriznih dogodkih, je sporočilo zunanje ministrstvo. Informacije državljanom v povezavi z uporabo aplikacije nudi tudi klicni center 114.

Popotnike prosijo, da se pred odhodom v tujino dobro pripravijo, med drugim preverijo dokumente, saj morajo biti potni listi in morebitni vizumi veljavni še vsaj šest mesecev po datumu načrtovane vrnitve. Pred potovanjem je treba preveriti, ali so za določeno destinacijo potrebna obvezna ali priporočena cepljenja, denimo proti rumeni mrzlici, hepatitisu, tifusu in drugim boleznim. Priporočljivo je, da se popotniki posvetujejo s svojim zdravnikom ali obiščejo potovalno kliniko, kjer bodo dobili najnovejše informacije in priporočila glede cepljenj.

Ne nazadnje je treba poskrbeti za zdravstveno potovalno zavarovanje, ki krije stroške morebitnega zdravljenja v tujini – ti so lahko izjemno visoki. Poleg tega lahko vključuje zavarovanje za primer izgube prtljage, odpovedi potovanja ali nezgodnega dogodka. Pred sklenitvijo zavarovanja je pomembno natančno prebrati pogoje in preveriti, ali pokriva vse potrebne vidike glede na destinacijo in vrsto potovanja.