To morate videti! Poglejte, katero orodje mu je dala šefica Stevanovićevih poslancev (FOTO)

Poslanci Resnice s prvopodpisano Katjo Kokot so v DZ vložili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero želijo jasneje razmejiti tržno veterinarsko dejavnost od javne. Kot so zapisali, predlog novele, ki so ga v DZ poslali po skrajšanem postopku, hkrati krepi varstvo stroke in preprečuje mazaštvo v veterini. Obstoječa ureditev je po oceni predlagateljev prekomerno vezana na sistem javne veterinarske službe in koncesij.

Minister dobil lopato

Je pa Katja Kokot nato, očitno za dobro popotnico zakonskemu predlogu, novemu ministru za kmetijstvo Janezu Ciglerju Kralju na svoj način zaželela dober začetek ministrske poti in mu simbolično predala lopato. »Sporočilo je jasno: čas je, da se zavihajo rokavi in začne delati v dobro slovenskih kmetov, podeželja in prehranske suverenosti. Novemu ministru želimo, da bo znal prisluhniti tistim, ki vsak dan delajo z zemljo, živalmi in naravo, ter da bodo odločitve ministrstva končno rasle iz resničnih potreb slovenskega kmetijstva,« so ob tem navedli v Resnici.