Kaj nas čaka konec tedna po petkovem snežnem kaosu? Arso opozarja na to nevarnost

Po petkovem snežnem kaosu, bo danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija, navaja Agencija RS za okolje.
V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju 3, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.
Opozorilo: Predvsem v Julijskih Alpah je velika nevarnost proženja snežnih plazov.
V ponedeljek in torek bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.