Kaj nas čaka konec tedna po petkovem snežnem kaosu? Arso opozarja na to nevarnost

Po petkovem snežnem kaosu, bo danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 10 stopinj Celzija, navaja Agencija RS za okolje.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju 3, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Po meritvah do 7. ure je snežna odeja najvišja na Kredarici, kjer znaša 220 centimetrov. Na Zelenici je 186 cm snega, na Voglu 185 cm, na Kaninu 160 cm, na Vršiču 132 cm in na Krvavcu 131 cm. Tudi v nižjih legah je snega precej. FOTO: Arso

Opozorilo: Predvsem v Julijskih Alpah je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Kako kaže?

V ponedeljek in torek bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.