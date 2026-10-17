To nas v torek čaka ne bencinskih servisih, vsi ne bodo zadovoljni

Kljub temu da se je nafta v minulem tednu znova podražila, v torek analitiki pričakujejo nižje cene bencina, a dražja dizel in kurilno olje, napoveduje časnik Finance. Kot ocenjujejo analitiki pri omenjenem časniku, bi lahko bila pocenitev bencina za približno tri cente na liter, nova cena bencina bi tako znašala okrog 1,71 evra.

Ker so v petek cene nafte močno poskočile, pa je težko napovedati, koliko bosta po novem stala dizel in kurilno olje. Analitiki kljub temu pričakujejo podražitev dizelskega goriva za vsaj štiri cente na liter. To bi pomenilo ceno okoli 1,925 evra za liter dizla., kurilno olje pa bi se tako podražilo na približno 1,55 evra za liter. Bolj natančne napovedi in cene bodo znane v prihodnjih dneh.