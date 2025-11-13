  • Delo d.o.o.
V MURSKI SOBOTI

To pa je presenečenje! Jelinčič užival v družbi Roma (FOTO)

Prvak SNS je obiskal predsednika Sveta romske skupnosti.
Zmago Jelinčič in Jožek Horvat-Muc. FOTO: Omrežje X Zmaga Jelinčiča
Zmago Jelinčič in Jožek Horvat-Muc. FOTO: Omrežje X Zmaga Jelinčiča
M. U.
 13. 11. 2025 | 16:48
 13. 11. 2025 | 16:48
1:24
Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, znan kot velik borec za Slovenijo in Slovence, pogosto zarohni čez Rome

Po napadu Romov Jelinčič benti: »Kako ste lahko samo gledali, ko sta pretepala žensko?!« (VIDEO)

A tokrat je bilo drugače. Kot je sporočil na omrežju X, se je v Murski Soboti sestal s predsednikom Sveta romske skupnosti Republike Slovenije in predsednikom Zveze Romov Slovenije, Jožekom Horvatom – Mucem.

Romi za incidente krivijo državo, medtem Jelinčič o napadalnih Ciganih, Tonin o veliki sramoti za policijsko vodstvo (VIDEO)

»Zanimiva stališča, ki so pokazala predvsem to, da je naselje Pušča edinstveno in od ostalih ciganskih naselij različno prebivališče. Vzorno delovanje Pušče je popolnoma različno od ciganskih naselij Dolina, Beltinci in Dolga vas, kjer pa je problematika enaka kakor v jugovzhodni Sloveniji. Tako kot je potrebno uveljaviti Šutarjev zakon na Dolenjskem in Kočevskem, ga je potrebno uveljaviti tudi na območju teh treh naselij, nikakor pa ne na splošno po vsej Sloveniji,« je opisal srečanje. 

Kek grdo napičil nevladnike, Jenull že grozi: »Če pa ga bodo, pa ...«

Dodal je še, da je problematika ciganskega nasilja v Sloveniji vedno bolj pereča, še posebej, ker sedanja, pa tudi vse prejšnje vlade niso rešile tega problema. »Od Drnovška dalje so vse vlade podlegale nekakšnim zahtevam Evropske unije o posebni obravnavi problema s stališča, da imajo Cigani poseben status in več pravic od avtohtonega slovenskega življa,«.

