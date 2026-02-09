Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi, poroča N1.

Obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic

Na SDT so za N1 navedli, da je bil 2. februarja vložen obtožni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. členu kazenskega zakona v zvezi drugim odstavkom 20. člena kazenskega zakona.

Prvi odstavek 257. člena kazenskega zakonika določa, da se uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, kaznuje z zaporom do dveh let.

Obtožni predlog vložen proti trem poslancem

Kot poroča N1, je obtožni predlog za zdaj vložen proti trem poslancem NSi: predsedniku Knovsa Janezu Žaklju, članu Knovsa in predsedniku NSi Jerneju Vrtovcu ter nekdanjemu članu Knovsa Jožefu Horvatu.

Kot kaže, se namreč Žakelj, Vrtovec in Horvat na poslansko imuniteto niso sklicevali, pri četrtem ovadenem pa je postopek drugačen. Nekdanji član Knovsa Matej Tonin je namreč sedaj evropski poslanec, torej mu po evropski zakonodaji imuniteta avtomatično pripada. Zato je tožilstvo prek Stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu danes posredovalo zahtevo za odvzem njegove poslanske imunitete, še piše N1.

Policijska uprava Maribor je namreč v začetku julija lani na SDT podala kazensko ovadbo proti štirim osebam. Očitajo jim zlorabo položaja. Gre za takratne poslance NSi Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Na seznamu 15 telefonskih številk so bili tudi vidni člani NSi, med njimi tudi številka nekdanjega prvega moža uprave Darsa in nekdanjega podpredsednika NSi Valentina Hajdinjaka.

Odziv NSi: »Kako predvidljivo!«

V stranki so na omrežju X, ko so poobjavili poročanje N1, zapisali: »Kako predvidljivo! Poslanci NSi so za pregon znova izvedeli iz medijev, potem ko se je v predvolilno kampanjo očitno vključilo še tožilstvo. Vsakič, ko vznikne upanje za desnosredinsko vlado, udarijo po NSi. Vidni pravni strokovnjaki so pregon že označili kot »absurden«. K temu nimamo kaj dodati.«