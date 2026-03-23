VOLILNI IZGUBAR NA STAVNICI

To pa je vernik: stavil na zmago Janše in izgubil več kot 61 tisoč dolarjev!

Na stavnici Polymarket izstopa ena ponesrečena stava na (napačnega) zmagovalca včerajšnjih parlamentarnih volitev v Sloveniji, razkrivamo podrobnosti.
E. N.
 23. 3. 2026 | 13:18
 23. 3. 2026 | 13:23
Na platformi za napovedne trge Polymarket je uporabnik z vzdevkom UsdTT1 v zadnjem dnevu zabeležil več kot 61 tisoč dolarjev izgube, kaže posnetek zaslona njegovega profila. Največji del izgube je povezan s stavama na razplet slovenskih parlamentarnih volitev leta 2026 oziroma na vprašanje, katera stranka bo osvojila največ sedežev.

Stavil proti Golobu in hkrati še za Janšo, to ga je drago stalo

Po prikazanih podatkih ima račun trenutno odprti dve veliki poziciji, obe vezani na razmerje moči med Gibanjem Svoboda Roberta Goloba in SDS Janeza Janše. Prva stava je usmerjena proti (!) scenariju, da bi Gibanje Svoboda osvojilo največ sedežev, druga pa v prid (!) scenariju, da bi največ sedežev osvojila SDS. Obe poziciji sta trenutno globoko pod vstopno vrednostjo, saj je kljub nepreštetim glasovom iz tujine zmaga Janše praktično skoraj nemogoča.

Pri prvi poziciji je uporabnik kupil izid “NE” z vprašanjem, ali bo Gibanje Svoboda osvojilo največ sedežev v slovenskem parlamentu. Povprečna nakupna cena je bila 42,5 centa, trenutna cena pa je po razglašenih rezultatih padla na le 2,2 centa. Izguba na tej poziciji znaša 26.601 dolarjev, kar pomeni približno 94,8-odstotni minus.

Še slabše kaže drugi stavi. Uporabnik je kupil izid “DA” z vprašanjem, ali bo največ sedežev osvojila SDS. Povprečna nakupna cena je znašala 43,2 centa, trenutna cena pa je zdrsnila na 1,1 centa. Po podatkih s posnetka zaslona to pomeni izgubo v višini 34.682 dolarjev oziroma približno 97,5 odstotka vložka. Da vrednost na zmago Janše na stavnici (še) ni 0, gre pripisati dejstvu, da čakamo še na glasove iz tujine, ki bi v teoriji sicer lahko Janši prinesli zmago, a bi naši sonarodnjaki v tujini morali z okoli 50-odstotno podporo glasovati zanj, kar pa je v praksi skoraj nemogoče.

Kakorkoli že, skupna trenutna vrednost odprtih pozicij na računu nesrečnika znaša 2.473 dolarjev, medtem ko graf dobička in izgube kaže strm padec v zadnjem dnevu. Iz tega je mogoče sklepati, da je trg v kratkem času močno obrnil pričakovanja glede političnega razpleta, pri čemer trenutno precej bolj verjame scenarijem o nesporni zmagi Goloba, ki so za uporabnika neugodna.

   
   

Kaj je Polymarket

Napovedni trgi, kakršen je Polymarket, delujejo po logiki trgovanja z verjetnostmi. Cena posamezne pogodbe v centih pogosto približno odraža, kako verjeten se določen izid zdi trgu. Če je cena nizka, to pomeni, da udeleženci ocenjujejo majhno verjetnost takega razpleta. V prikazanem primeru tako zelo nizki trenutni ceni obeh pozicij nakazujeta, da trg trenutno ne podpira uporabnikove teze, da Gibanje Svoboda ne bo prva stranka in da bo SDS osvojila največ sedežev.

Kljub temu taki trgi niso uradna volilna napoved, temveč pokazatelj trenutnega sentimenta med udeleženci platforme. Na cene vplivajo pričakovanja, politične novice, likvidnost in velikost posameznih stav. Velike pozicije lahko zato ob hitri spremembi razpoloženja v zelo kratkem času ustvarijo ogromne izgube.  Primer računa UsdTT1 tako kaže, kako hitro se lahko politična stava na napovednem trgu spremeni v drag poraz. Vstop v pozicijo pri okoli 40 centih na pogodbo in padec na enega ali dva centa pomeni praktično izbris večine vloženega kapitala. 

VOLILNI IZGUBAR NA STAVNICI

To pa je vernik: stavil na zmago Janše in izgubil več kot 61 tisoč dolarjev!

Na stavnici Polymarket izstopa ena ponesrečena stava na (napačnega) zmagovalca včerajšnjih parlamentarnih volitev v Sloveniji, razkrivamo podrobnosti.
