To pa ni spodbudno: svoboda medijev v Sloveniji v zadnjem letu slabša

Organizacija Novinarji brez meja je objavila najnovejšo lestvico svobode medijev ter v analizi objavila še zaskrbljujoče ugotovitve. V lanskem letu je svoboda medijev namreč dosegla najnižjo razen v zadnjih 25 letih. Poslabšanje stanja je mogoče opaziti skorajda v vseh državah sveta, več kot polovica pa se jih je uvrstila med tiste, ki so se znašle v »težki« ali »zelo resni situaciji«. Pravzaprav se je samo sedem držav na svetu uvrstilo v »zeleno« kategorijo, kjer je stanje dobro. To so Norveška, ki na prvem mestu vztraja že tretje leto zapored, na drugo mesto se je uvrstila Nizozemska, ki je bila lani mesto nižje, na tretje pa je z lanskega drugega padla Estonija. Sledijo ji Danska, Švedska, Finska in Irska. S slednjo se seznam držav, kjer je medijska svoboda najboljša, tudi konča.

Kje pa je Slovenija? Letos na 36. mestu, kar je tri mesta slabše od leta prej. Prehiteli so nas med drugim Poljska, Avstrija, Republika Južna Afrika, Francija, Jamajka, Tajvan, Španija, Moldavija, Surinam in Sejšeli. Smo pa mi prehiteli naše južne sosede ter celoten Balkan in tudi sosednji Italijo in Madžarsko. Hrvaška je med 180 državami na 53. mestu, od leta prej se je povzpela za sedem mest, na 56. mestu je Italija, Madžarska je padla za šest mest na 74., na 83. mestu je Albanija, takoj za njo Kosovo, še nižje na 90. mestu Bosna in Hercegovina, medtem, ko je Srbija zasedla porazno 104. mesto. ZDA so od lani padle za sedem mest in pristale na 64. Morda nekoliko presenetljivo se na zadnjem mestu ni znašla Severna Koreja, znana po popolni izoliranosti od zunanjega sveta, kjer tudi medije povsem obvladuje njihov vodja Kim Džong Un.

Stanje v Sloveniji je v zadnjih letih sicer precej nihalo. Leta 2020 smo se na lestvici svobode medijev uvrstili na 32. mesto, leto pozneje smo bili 36., 2022. na 54., 2023. na 50., 2024 na 42., lani pa na 33. mestu. Najvišje je bila Slovenija sicer od leta 2002, ko so Novinarji brez meja začeli spremljati stanje medijske svobode, leta 2005, ko smo si s Čehi delili 9. mesto.

Slabše kot v Severni Koreji je sicer glede svobode medijev zgolj v eni državi – Eritreji. »Kot vsa eritrejska družba so tudi mediji podvrženi popolni arbitrarnosti predsednika Issayasa Afeworkija, ki je kriv zločinov proti človeštvu, je zapisano v poročilu ZN iz junija 2016. V tej državi, ki je žal znana po tem, da novinarje pridržujejo dlje kot katera koli druga država na svetu, ni neodvisnih medijev,« pa lahko o tej severnoafriški državi ob Rdečim morjem preberemo na spletni strani organizacije Novinarji brez meja. »Čeprav je pravni okvir, ki varuje svobodo medijev, na splošno trden, sta neodvisnost medijev in varnost novinarjev v praksi še vedno krhki,« medtem pravijo o nas.