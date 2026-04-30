NOVINARJI BREZ MEJA

To pa ni spodbudno: svoboda medijev v Sloveniji v zadnjem letu slabša

Smo se pa kljub temu uvrstili bolje kot vse balkanske države, Italija in Madžarska.
Najvišje v zadnjih letih smo se uvrstili leta 2020, absolutno najvišje mesto pa je Slovenija zasedla leta 2005. Foto: Dejan Javornik
B. K. P.
 30. 4. 2026 | 16:49
3:24
A+A-

Organizacija Novinarji brez meja je objavila najnovejšo lestvico svobode medijev ter v analizi objavila še zaskrbljujoče ugotovitve. V lanskem letu je svoboda medijev namreč dosegla najnižjo razen v zadnjih 25 letih. Poslabšanje stanja je mogoče opaziti skorajda v vseh državah sveta, več kot polovica pa se jih je uvrstila med tiste, ki so se znašle v »težki« ali »zelo resni situaciji«. Pravzaprav se je samo sedem držav na svetu uvrstilo v »zeleno« kategorijo, kjer je stanje dobro. To so Norveška, ki na prvem mestu vztraja že tretje leto zapored, na drugo mesto se je uvrstila Nizozemska, ki je bila lani mesto nižje, na tretje pa je z lanskega drugega padla Estonija. Sledijo ji Danska, Švedska, Finska in Irska. S slednjo se seznam držav, kjer je medijska svoboda najboljša, tudi konča.

Kje pa je Slovenija? Letos na 36. mestu, kar je tri mesta slabše od leta prej. Prehiteli so nas med drugim Poljska, Avstrija, Republika Južna Afrika, Francija, Jamajka, Tajvan, Španija, Moldavija, Surinam in Sejšeli. Smo pa mi prehiteli naše južne sosede ter celoten Balkan in tudi sosednji Italijo in Madžarsko. Hrvaška je med 180 državami na 53. mestu, od leta prej se je povzpela za sedem mest, na 56. mestu je Italija, Madžarska je padla za šest mest na 74., na 83. mestu je Albanija, takoj za njo Kosovo, še nižje na 90. mestu Bosna in Hercegovina, medtem, ko je Srbija zasedla porazno 104. mesto. ZDA so od lani padle za sedem mest in pristale na 64. Morda nekoliko presenetljivo se na zadnjem mestu ni znašla Severna Koreja, znana po popolni izoliranosti od zunanjega sveta, kjer tudi medije povsem obvladuje njihov vodja Kim Džong Un.

Stanje v Sloveniji je v zadnjih letih sicer precej nihalo. Leta 2020 smo se na lestvici svobode medijev uvrstili na 32. mesto, leto pozneje smo bili 36., 2022. na 54., 2023. na 50., 2024 na 42., lani pa na 33. mestu. Najvišje je bila Slovenija sicer od leta 2002, ko so Novinarji brez meja začeli spremljati stanje medijske svobode, leta 2005, ko smo si s Čehi delili 9. mesto.

Slabše kot v Severni Koreji je sicer glede svobode medijev zgolj v eni državi – Eritreji. »Kot vsa eritrejska družba so tudi mediji podvrženi popolni arbitrarnosti predsednika Issayasa Afeworkija, ki je kriv zločinov proti človeštvu, je zapisano v poročilu ZN iz junija 2016. V tej državi, ki je žal znana po tem, da novinarje pridržujejo dlje kot katera koli druga država na svetu, ni neodvisnih medijev,« pa lahko o tej severnoafriški državi ob Rdečim morjem preberemo na spletni strani organizacije Novinarji brez meja. »Čeprav je pravni okvir, ki varuje svobodo medijev, na splošno trden, sta neodvisnost medijev in varnost novinarjev v praksi še vedno krhki,« medtem pravijo o nas.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
