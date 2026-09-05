To se bo danes dogajalo pri Sevnici – območje bo za nekaj ur zaprto

Na Lisci pri Sevnici bo danes potekala prikazna vaja enot zaščite in reševanja z naslovom Skupaj na Lisco 2026. Vajo pripravlja štab Civilne zaščite občine Sevnica v sodelovanju s sevniško policijsko postajo in gasilsko zvezo. V času vaje bo zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so sporočili.

Priljubljena točka, kjer lahko hitro pride do nesreče

FOTO:PGD Sevnica

Lisca je ena najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti Občine Sevnica in priljubljena izletniška točka, ki jo skozi vse leto obiskujejo pohodniki, kolesarji, jadralni padalci in drugi ljubitelji narave. Zaradi razgibanega in mestoma zahtevnega terena, različnih zahtevnosti poti, adrenalinskih aktivnosti ter hitro spreminjajočih se vremenskih razmer pa tam obstaja tudi večje tveganje za nesreče in poškodbe. Zato je pomembno, da so zaščitno-reševalne službe dobro pripravljene na različne scenarije ter da znajo v primeru nesreče ukrepati učinkovito in usklajeno.

Vaja bo preverila pripravljenost reševalnih ekip

Današnja vaja bo namenjena prav preverjanju pripravljenosti, sodelovanja in usklajenosti različnih enot, ki se povezujejo v sistem civilne zaščite na območju Občine Sevnica, Posavja in širše. Vajo bodo začeli ob 11. uri na makadamskem parkirišču pri postajališču za avtodome na Lisci. V času vaje bo zaprt prehod območja od makadamskega do asfaltnega parkirišča pri Tončkovem domu, so sporočili iz sevniškega štaba civilne zaščite.