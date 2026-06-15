To se bo opolnoči zgodilo s cenami goriv, vsi ne bodo na boljšem

Opolnoči se cena 95-oktanskega bencin na servisih zunaj avtocest zaradi znižanja trošarine ne bo spremenila in bo še naprej določena pri 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,718 evra dražji za 3,3 centa, kurilno olje pa se bo podražilo za 0,6 centa na 1,318 evra za liter. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva za okolje in prostor 95-oktanski bencin stal okoli 1,696 evra za liter, dizel okoli 1,822 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,422 evra.

Vlada je trošarino za liter 95-oktanskega bencina znižala na 0,41759 evra, medtem ko za dizel in kurilno olje ostaja enaka. Za liter dizla je določena v višini 0,33000 evra, za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra. Vlada je v petek še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te do zdaj znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

Na roko trgovcem

Obenem je šla vlada trgovcem - največji med njimi je Petrol, poleg njega sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell - na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta. V poslovnem mediju Finance so ocenili, da spremembe pri biokomponenti učinkujejo na način, kot bi bila zgornja dovoljena marža dvignjena na 15 centov za liter. Trgovci z nafto so omenjene spremembe pozdravili, menijo pa, da zgornja dovoljena marža tudi po tej vladni odločitvi še vedno ne odraža celotne rasti stroškov poslovanja v zadnjih letih in je še vedno med najnižjimi v primerljivih državah v regiji.

Nove cene bodo veljale do vključno 22. junija. Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.