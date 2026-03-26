To se doslej v Planici še ni zgodilo! Poglejte, kaj so naredili meteorologi (FOTO)

V dolini pod Poncami, kjer ta konec tedna poteka finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih, Arso ne skrbi le za varnost tekmovalcev, ampak letos izvaja tudi posebno meteorološko raziskavo. V iztek letalnice so namestili vetrovni lidar, poseben inštrument, ki meteorologom omogoča natančno merjenje vetra do višine 200 metrov.

Po besedah vodje sektorja za daljinske meritve atmosfere na Agenciji RS za okolje (Arso) Luke Ravnikarja je v vetrovnem lidarju laser, ki po obodu stožca z optičnim prilagajanjem fokusa skenira atmosfero po različnih višinah. Pri tem meri svetlobo, ki se odbija nazaj od delcev v ozračju, ki se gibajo z vetrom, ter na podlagi fizikalnih enačb izračuna smer in jakost vetra do 200 metrov višine.

Slednje je po besedah vodje sektorja za meteorološko in oceanografsko modeliranje na Arsu Jureta Cedilnika precejšnji napredek, saj so do zdaj meteorologi v Planici razpolagali le z meritvami vetra na višini okoli 10 metrov in vzdolž letalnice. Vetrovni lidar pa jim omogoča tridimenzionalni vpogled v gibanje vetra v celotnem prostoru.

Po besedah Cedilnika gre pri tovrstnem pridobivanju podatkov o vetru hkrati tudi za pionirsko raziskovalno delo, ki bo vplivalo na nadaljnji razvoj meritev oz. napovedovanja vremena, Planica pa jim pri tem služi kot testni poligon.

»Popolnoma jasno je, da je to prihodnost, saj bomo meteorologi s tem instrumentom na operativni ravni dobili vpogled v časovne in prostorske skale, ki jih je bilo do sedaj težko meriti,« pa besede Ravnikarja povzemajo v sporočilu za javnost.