To Slovencem pred dnevom spomina na mrtve in dnevu reformacije sporoča policija

Med prazniki se pričakovano poveča odsotnost prebivalcev (počitnice, izleti), kar lahko vpliva tudi na varnostno stanje, opozarjajo na policiji. V prihajajočem vikendu tako pričakujejo več javnih prireditev in drugih dogodkov, poleg tega pa še povečan obisk naših krajev z izletniki iz notranjosti države. Pričakujejo tudi povečan promet na celotnem avtocestnem omrežju in v bližini pokopališč, predvsem v urbanih središčih, kjer bo prometna obremenitev največja.

Zato Slovence policisti opozarjajo na samozaščitno ravnanje:

•Prometna varnost: odpravite se od doma pravočasno in pričakujte povečan promet okoli vseh večjih pokopališč, vozite strpno in previdno.

•Tatvine: poskrbite, da vaš dom ni videti zapuščen (pustite prižgano luč, naj vam sosedje poberejo pošto ...).

•Psihofizično stanje: vozite vedno le trezni in upoštevajte cestnoprometne predpise. Pazite na šibkejše udeležence (pešci, kolesarji, motoristi ...), ti pa naj poskrbijo, da bodo vidni.

•Vlomi v vozila: povečano število ljudi in vozil ob pokopališčih pomeni tudi večjo verjetnost za vlome – poskrbite, da so vozila zaklenjena, v njih pa na vidnem mestu ni vrednejših predmetov (torbice, denarnice, telefoni, plašči ...).

•V tem času se povečajo tudi nakupi preko spleta – bodite pozorni, saj goljufi prežijo na nas povsod. Preverite stran, ne nalagajte dodatnih aplikacij, ne sporočajte osebnih podatkov ... Velja pravilo: »Če nekaj zgleda predobro (prepoceni), potem najbrž tudi je.«