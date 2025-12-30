Premier Robert Golob je v novoletni poslanici ocenil, da »smo kot narod na pravi poti«. To pot lahko ustvarjamo skupaj, saj se ta nikoli ne začne na vrhu, pač pa pri posamezniku, je poudaril. Državljane je pozval, naj se ne bojijo pogovorov. Slišati se, tudi ko je težko, je pot do družbe, v kateri bo vsak slišan in spoštovan, je prepričan.

»Zato vas vabim, da se, še preden koledar obrne svojo prvo stran, za hip ustavimo. Ne zato, da bi gledali, česa nimamo, ampak da se zavemo, koliko že imamo. Kaj nas obdaja, kdo stoji ob nas. V življenju se pogosto zgodi, da nekaj dosežemo, pa sreče ne občutimo tako, kakor smo pričakovali. Prav zato je ključno, da si upamo pogledati okoli sebe s hvaležnostjo.

In zazrimo se v oči ljudi, ki nas obkrožajo. S spoštovanjem. S pripravljenostjo, da sprejmemo drug drugega v vsej naši raznolikosti. Kajti prav v tem je moč skupnosti: ni treba, da smo vsi enaki, da bi bili lahko eno.

Ne želim idealizirati, a vsak od nas ima svojega notranjega sodnika. To je tisti glas, ki nas včasih tišči, nas moti, nas omejuje. A ko smo kot skupnost povezani, ko si zaupamo in se spoštujemo, ta glas postane tišji. Ker skupaj zmoremo več.

Ne bojmo se pogovorov. Ne samo o uspehih, tudi o težavah, stiskah, šibkostih. Ker v ranljivosti ni nič sramotnega, je pa veliko poguma. In tisti, ki se znamo slišati tudi takrat, ko ni lahko, bomo znali skupaj ustvarjati družbo, v kateri bo vsak posameznik slišan in spoštovan.

Zato naj bo novo leto leto, v katerem bomo še bolj povezani.

Želim vam mirno, srčno in pogumno leto 2026. Srečno in vse dobro,« je še zapisal premier.