NOVOLETNA POSLANICA

To so besede Goloba v novoletnem sporočilu. Tega naj se Slovenci v novem letu ne bojijo

Predsednik vlade v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti.
Robert Golob. FOTO: Omrežje X Vlada Rs
Robert Golob. FOTO: Omrežje X Vlada Rs
M. U.
 30. 12. 2025 | 08:02
 30. 12. 2025 | 08:13
2:15
Premier Robert Golob je v novoletni poslanici ocenil, da »smo kot narod na pravi poti«. To pot lahko ustvarjamo skupaj, saj se ta nikoli ne začne na vrhu, pač pa pri posamezniku, je poudaril. Državljane je pozval, naj se ne bojijo pogovorov. Slišati se, tudi ko je težko, je pot do družbe, v kateri bo vsak slišan in spoštovan, je prepričan.

»Zato vas vabim, da se, še preden koledar obrne svojo prvo stran, za hip ustavimo. Ne zato, da bi gledali, česa nimamo, ampak da se zavemo, koliko že imamo. Kaj nas obdaja, kdo stoji ob nas. V življenju se pogosto zgodi, da nekaj dosežemo, pa sreče ne občutimo tako, kakor smo pričakovali. Prav zato je ključno, da si upamo pogledati okoli sebe s hvaležnostjo. 

In zazrimo se v oči ljudi, ki nas obkrožajo. S spoštovanjem. S pripravljenostjo, da sprejmemo drug drugega v vsej naši raznolikosti. Kajti prav v tem je moč skupnosti: ni treba, da smo vsi enaki, da bi bili lahko eno. 

Ne želim idealizirati, a vsak od nas ima svojega notranjega sodnika. To je tisti glas, ki nas včasih tišči, nas moti, nas omejuje. A ko smo kot skupnost povezani, ko si zaupamo in se spoštujemo, ta glas postane tišji. Ker skupaj zmoremo več. 

Ne bojmo se pogovorov. Ne samo o uspehih, tudi o težavah, stiskah, šibkostih. Ker v ranljivosti ni nič sramotnega, je pa veliko poguma. In tisti, ki se znamo slišati tudi takrat, ko ni lahko, bomo znali skupaj ustvarjati družbo, v kateri bo vsak posameznik slišan in spoštovan. 

Zato naj bo novo leto leto, v katerem bomo še bolj povezani. 

Želim vam mirno, srčno in pogumno leto 2026. Srečno in vse dobro,« je še zapisal premier. 

Robert Golob
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZASKRBLJENA ZA NJUNEGA EDINCA

Skrbi Primoža Dolničarja in Anđe Marić: sin Gašper je pristal v zaporu (Suzy)

Anđa Marić se je odzvala s čustvenim zapisom na družabnem omrežju.
30. 12. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI V SOSESKI

Ogorčenje: od Kate Middleton in princa Williama zahtevajo opravičilo

Selitev princa Williama in Kate Middleton v zgodovinski Forest Lodge naj bi pomenila nov začetek, vendar so strogi varnostni ukrepi okoli posestva med sosedi povzročili veliko slabe volje.
30. 12. 2025 | 09:00
08:56
Novice  |  Slovenija
PERFORMANS?

Šokantni performans s svastikami na ministrstvu: Nikola govori o »kastnem sistemu« in »uničenju slovenskega rodu« (VIDEO)

Da boste lahko etnični Slovenci razumeli zakaj imajo "nekateri ljudje" v Sloveniji prednost pred vami ...
30. 12. 2025 | 08:56
08:50
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
08:45
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Zadrževalniki za Savinjsko dolino: med ukrepi je osem suhih in en moker

S temi ukrepi naj bi zmanjšali poplavno ogroženost za 3730 objektov. Do 6. februarja zbirajo pripombe na objavljeni državni prostorski načrt.
Špela Kuralt30. 12. 2025 | 08:45
08:39
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39

