IZBOR

To so finalistke Miss Slovenije: zdrav duh v lepih telesih

Dekleta so pokazala moč, srce in vztrajnost.
U. S.
 4. 3. 2026 | 09:51
3:42
Konec marca bomo dobili novo najlepšo, miss Slovenije 2026. Projekt Miss Slovenije že dolgo ni samo lepotni izbor, kandidatke za lepotno krono se v mesecih pred finalnim izborom udeležujejo najrazličnejših dogodkov. Da prava lepota nista le nasmeh in urejena pričeska, so dokazale tudi finalistke Miss Slovenije 2025: en dan so posvetile telesni in duševni moči. Začelo se je zgodaj in energično, za jutranji zagon je poskrbela Neža Simčič, druga spremljevalka miss Slovenije 2020/21 in nekdanja tekmovalka Exatlona. Kandidatke za letošnjo lepotno krono je spodbudila k jutranjemu teku in raztezanju. Že prvi koraki so pokazali, da bo tisti dan preizkus vzdržljivosti: telesne in mentalne.

15 deklet je v finalu.

Petnajst finalistk se je pomerilo v športnih izzivih, pri katerih so bili pomembni hitrost, spretnost, vztrajnost in ekipni duh. Razdeljene so bile v štiri (barvne) ekipe, a dokazale, da tekmovalnost ne izključuje medsebojne podpore. Največ točk je zbrala modra ekipa, a zmagovalke so bile vse: zaradi poguma, vztrajnosti in spoštovanja, ki so ga pokazale druga do druge. Športni komplet blagovne znamke With You Label je bil le simbolna nagrada za trud, ki je presegal točke in rezultate. Fizični napor ni bil edini izziv tistega dne. Udeležile so se delavnice o mentalnem zdravju, lastni vrednosti in samopodobi, ki jo je vodila psihoterapevtka Lona Markon. Finalistkam je ponudila konkretna orodja za soočanje s stresom in pritiskom javne izpostavljenosti. Ganljiv je bil nagovor aktualne miss Slovenije Amadee Zupan, ki je spregovorila o svoji izkušnji s spletnim nasiljem po osvojitvi naziva. Njene besede o notranji moči, samozavesti in pomembnosti zdrave samopodobe so pustile globok vtis.

Finale v živo

Projekt Miss Slovenije ni le tekmovanje, ni le lepotni izbor, temveč tudi ali pa kar predvsem prostor osebne rasti, povezovanja in vrednot. Skrb za telo, spoštovanje uma, odgovornost do okolja in medsebojna podpora so temelji, na katerih gradijo svojo pot. »Ko sem prevzela organizacijo, sem si jasno zadala cilj, da projekt Miss Slovenije preseže okvir klasičnega lepotnega tekmovanja. Lepota je še vedno del zgodbe, vendar ni več v ospredju,« pravi lastnica licence Miss Slovenije Jelka Verk. Projekt, pravi, so vsebinsko nadgradili z izobraževanji, sodelovanjem s slovenskimi podjetji ter poudarkom na podjetništvu, trajnosti, digitalni pismenosti in osebni rasti. »Velika sprememba je tudi v tem, da Miss Slovenije ni le en večer v letu, temveč celoletni proces. Gradimo skupnost, povezujemo gospodarstvo in lokalna okolja ter ustvarjamo prostor, kjer se slovensko podpira in živi,« je jasna Verkova. Ker je na sleherni poti, tudi tej do lepotne krone, pomemben čisto vsak korak, še posebno pa so pomembni tisti, ki vodijo k boljši različici samega sebe.

Lepota je še vedno del zgodbe, a ni več v ospredju.

Letos se finalna prireditev vrača v Ljubljano, 29. marca na Gospodarskem razstavišču bo najlepša dobila kronico. Izbor si boste spet lahko ogledali tudi v živo, vstopnice so že na voljo na uradni spletni strani Miss Slovenije. Tudi letos boste lahko glasovali za svojo izbranko, dekle, ki ji boste namenili največ glasov, bo postalo miss Slovenskih novic.

