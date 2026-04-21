To so imena nove Janševe vlade: Žan Mahnič obrambni minister, vrača se tudi Hojs

Po poročanju 24ur v političnem zakulisju že potekajo intenzivni pogovori o sestavi morebitne nove vlade, čeprav prvak SDS Janez Janša javno zatrjuje, da se s tem še ne ukvarja. Neuradno pa naj bi bil dosežen okvirni dogovor o razdelitvi ministrstev: SDS naj bi pripadlo osem resorjev, NSi pet, stranki Demokrati pa trije. V ozadju naj bi se pogovori že premaknili tudi na raven konkretnih kadrovskih rešitev. Kot možni kandidat za finančnega ministra se omenja Andrej Šircelj, ki je to funkcijo že opravljal v prejšnji vladi. Med potencialnimi ministri naj bi bila tudi Zvone Černač za področje infrastrukture in Aleš Hojs, ki se ga tokrat povezuje z resorjem za okolje.

Za notranje ministrstvo se neuradno omenja predsednika Demokratov Anže Logar, ki naj ne bi želel znova prevzeti zunanjega ministrstva, tudi zaradi osredotočanja na domačo politiko. Na zunanjem ministrstvu bi ga lahko nadomestil Tone Kajzer, medtem ko se Žan Mahnič omenja kot možni kandidat za obrambnega ministra. V kvoti NSi naj bi imel pomembno vlogo Jernej Vrtovec, ki se ga omenja za področje energetike ali gospodarstva, medtem ko bi Janez Cigler Kralj lahko ponovno prevzel ministrstvo za delo. Eno od ministrskih mest naj bi si obetala tudi Tina Bregant.

Čeprav se v zakulisju že omenja konkretna imena, sogovorniki poudarjajo, da dogovori še niso dokončni in da se lahko razmerja moči ter kadrovske rešitve do končnega oblikovanja vlade še bistveno spremenijo.