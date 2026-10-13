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To so Jankovićevi tekmeci za županski stolček, svojega v boj pošilja tudi SDS: »Treba je opustiti balkanske prakse«

Za mesto župana Ljubljane se bo novembra potegoval tudi nekdanji minister Klemen Boštjančič.
Aleš Vrhovec doslej v politiki ni bil aktiven. FOTO: Jože Suhadolnik
Aleš Vrhovec doslej v politiki ni bil aktiven. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, B. K. P.
 13. 10. 2026 | 17:30
 13. 10. 2026 | 18:01
10:43
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Kandidature za mesto župana Mestne občine Ljubljana (MOL) so poleg aktualnega župana Zorana Jankovića že napovedali Anton Rop, Aleksandar Repić, Luka Mesec, Jasmin Feratović, Aleš PrimcMihael Jarc, Apolonija Simon in Gregor Novak, da tudi oni v tekmo pošiljajo kandidata, pa so danes obelodanili v strankah Gibanje Svoboda in SDS. Kandidat iz vrst SDS bo arhitekt in urbanist Aleš Vrhovec, ki doslej v politiki ni bil aktiven. Napoveduje drugačno Ljubljano, drugačno vodenje, ki bo »odprto in transparentno«. »Projekti bodo izključno v korist Ljubljančanov,« je izpostavil in se zavzel za gradnjo kulture vključevanja. 

Slogan: Ljubljana. Drugače.

Podpredsednik SDS Aleš Hojs je ob predstavitvi Vrhovčeve kandidature pojasnil, da so želeli za tokratne županske volitve v prestolnici najti kandidata, ki je politično neobremenjen, ki je Ljubljančan in pozna mesto. Vrhovec, rojen leta 1964, se je SDS nedavno pridružil iz osebnega prepričanja, saj stoji za vrednotami, ki jih stranka zagovarja. Pri tem je med drugim omenil podjetno Slovenijo, ki pa je hkrati »solidarna, odprta in dostopna vsem«. V kampanjo vstopa s sloganom Ljubljana. Drugače. Tekma za župansko mesto bo po njegovih besedah »brutalna«. Opaža pa, da »vsak Ljubljančan globoko v sebi ve, da je 20 let več kot dovolj«. »Utrujen je župan, utrujeni smo mi od megalomanskih projektov, od strahu, ki se je zalezel v mesto, od stalnih sumov korupcije, klientelizma in kriminala,« je bil kritičen do dolgoletnega županovanja Zorana Jankovića. Poudaril je, da imajo dovolj »županovih kukavičjih jajc«, predragih investicij in »kulise najlepšega mesta, pod katero je gniloba«. Ljubljana mora po njegovih besedah »opustiti balkanske prakse in spet uperiti pogled na zahod«. Potrdil je, da potekajo pogovori o morebitni podpori njegove kandidature »na koalicijski strani«, s katerim strankami in kako daleč so, pa ni želel razkriti. 

V predstavitvi programskih izhodišč je napovedal ustavitev projekta C0, vsaj do pridobitve celovite presoje vplivov na okolje, ustavitev projekta sežigalnice odpadkov in tudi projekta prenove tržnice po sedanjih načrtih. Med ključnimi področji je izpostavil gradnjo stanovanj, pri čemer napoveduje nadaljevanje javne stanovanjske gradnje, a tudi poudarek na zasebnih investicijah, javno-zasebnih partnerstvih in zadrugah. Med drugim napoveduje tudi olajšanje dostopa do zemljišč za gradnjo.

Na področju prometa napoveduje pospešitev gradnje tretjega pasu avtocestnega obroča, iskanje parkirnih rešitev, večjo pogostost voženj avtobusov, pa tudi pametno vodenje prometa. Obudili bodo projekt mestne bolnišnice in širili javno zdravstveno mrežo, tudi prek koncesij, je napovedal. Izpostavil je tudi pomen varnosti in urejenosti, pri čemer je napovedal očiščenje ulic drog ter ustanovitev mestne smetarske in vrtnarske službe. Zavzel se je tudi za odgovorne investicije. Prednost pri novih investicijah bodo imeli stanovanja, bivanje za mlade, varovana in študentska stanovanja, domovi za starejše ter mestna bolnišnica, je zatrdil. Vrhovec bo tudi prvi na listi kandidatov za ljubljanski mestni svet, ki šteje 45 kandidatov. Med njimi sta tudi novi predsednik strankinega ljubljanskega odbora Jan Potočnik, ki je na tem mestu nasledil Hojsa, in aktualna vodja svetniške skupine v ljubljanskem mestnem svetu Maruša Babnik, ki je tudi poslanka SDS.

Svoboda bo poskušala z Boštjančičem

Da bo Klemen Boštjančič kandidat Gibanja Svoboda za župana Mestne občine Ljubljana, so v stranki potrdili tudi formalno in napovedali, da bo v sredo vložil kandidaturo, skupaj z vložitvijo kandidatnih list za mestni svet in svete četrtnih skupnosti.  Boštjančič bo v sredo tudi predstavil svojo kandidaturo in ključne poudarke svoje vizije razvoja Ljubljane. Medtem pa bo Svoboda danes popoldne uradna predstavitev županskih kandidatov Gibanja Svoboda na lokalnih volitvah, na kateri bosta zbrane nagovorila tudi predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in vodja poslanske skupine Borut Sajovic.

Danes je kandidaturo za župana Ljubljane vložil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Na kandidatni listi za mestni svet, ki so jo v Levici prav tako vložili danes, je po besedah Mesca zelo pisana paleta Ljubljančank in Ljubljančanov, saj želijo, da njihova lista predstavlja vse meščane, generacije, družbene sloje, interese in zanimanja. Na listi Levice Luka za Ljubljano je 45 kandidatk in kandidatov, ob tem pa imajo v stranki še 96 kandidatk in kandidatov za četrtne skupnosti. Prvi na kandidatni listi za mestni svet je Mesec, na drugem mestu dolgoletna aktivistka na področju starejših Biserka Marolt Meden. Med kandidati so tudi študentka in aktivistka Sara Štiglic, predsednik bošnjaške kulturne zveze ter društva Ljiljan Elvis Alukić, umetnik Ištvan Huzjan ter državna sekretarja v prejšnji vladi Luka Omladič in Dan Juvan. Prav tako so na listi filozofinja Svetlana Slapšak, glasbenik Miha Guštin Gušti, predavateljica na fakulteti za družbene vede Aleksandra Kanjuo Mrčela, dolgoletni predavatelj na ekonomski fakulteti Damir Cibic, dolgoletna novinarka Dela Jožica Grgič in pisatelj Miha Mazzini. Na predzadnjem mestu je sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, na zadnjem filozof Slavoj Žižek.

Med prioritetami Luke Mesca stanovanjska problmenatika

Novinarska konferenca je potekala pred podhodom Ajdovščina, s čimer so po besedah Mesca želeli na simbolni ravni pokazati, da imamo danes opravka z dvema Ljubljanama. Kot je dejal, je na eni strani zanemarjen in obnove potreben podhod Ajdovščina, ki ga je mestna oblast dolga leta spregledovala, za njim pa kot druga podoba Ljubljane Gosposvetska ulica s palačo Schellenburg z luksuznimi stanovanji. V Levici želijo narediti premik od megalomanskih, luksuznih projektov, ki so grajeni za elito, k soseskam, ki bodo grajeni za tiste, ki si stanovanj in življenja v Ljubljani danes ne morejo več privoščiti, je pojasnil. Dodal je, da ima tudi občutek, da je Ljubljana, sploh njeni najlepši predeli, vedno bolj namenjena turistom. Sam pa je mnenja, da je treba na prvo mesto postaviti njene prebivalce.

Med svojimi prioritetami je navedel reševanje stanovanjske problematike ter izboljšanje prometne situacije in kakovosti zraka v Ljubljani. Poudaril je, da prioriteta ne sme biti le mestno središče, ampak je razvoj treba premakniti v soseske, ki da jim bodo namenili vsaj pet odstotkov občinskega proračuna. Marolt Meden je pojasnila, da se je ekipi Luke Mesca pridružila, ker verjame, da delita iste vrednote in da se bo medgeneracijsko sodelovanje tudi udejanjilo v praksi. Po mnenju Štiglic je prišel trenutek, ko so tudi mladi ugotovili, da v mestu niso prioriteta oni, ampak turisti, kapital, tisti, ki že tako imajo največ. Alukić pa je izrazil prepričanje, da bodo z Mescem Ljubljančanke in Ljubljančani dobili dialog z županom, ki ga pogrešajo že desetletje in več.

Janković si želi zmage v prvem krogu

Tudi aktualni in dolgoletni ljubljanski župan Zoran Janković je danes s podpisi volivcev vložil kandidaturo za župana Ljubljane ter kandidatni listi za mestni svet Mestne občine Ljubljana in svete četrtnih skupnosti. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želi zmage v prvem krogu in večine v mestnem svetu. Pri razvoju Ljubljane pa je napovedal sledenju viziji Ljubljane 2045. Kandidaturo za župana so vložili s 1950 podpisi volivcev, listo Zorana Jankovića pa z nekoliko manj, je ob vložitvi kandidature povedal Janković. Dodal je, da so listo sestavili po znanju in področjih, ki so najbolj potrebna. »Na novi listi imamo kar nekaj podmladka, tako da je razlika med najstarejšim in najmlajšim 70 let,« je dejal. Najmlajši kandidat za mestni svet je 18-letni dijak Sergej Golubović, najstarejši pa 88-letni upokojenec Marjan Sedmak.

Nosilec liste je Janković, sestavljajo pa jo tudi poslanca Svobode Lenart Žavbi in Duško Vujanović, nekdanja predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič, aktualni ljubljanski podžupani Rok Žnidaršič, Dejan Crnek, Boštjan Koritnik in Aleš Čerin, direktorica Rokometnega kluba Krim Deja Doler Ivanović, direktorica Mestnega gledališča Ljubljanskega Barbara Hieng Samobor, glasbenik Magnifico in predsednik upravnega odbora družbe BTC Jože Mermal. Janković je napovedal, da kandidira za svoj zadnji mandat, na listi za mestni svet pa bo »pogledal, če je kakšen kandidat, ki bi ga štiri leta lahko promovirali za bodočega župana«.

V prihodnjih letih bodo po njegovih besedah sledili viziji Ljubljane 2045, katere cilj je, da Ljubljana postane najboljše mesto za življenje v Evropi. Med ključnimi projekti je naštel gradnjo stanovanj, mestnega kina v podhodu Ajdovščina Minipleks, prenovo Baragovega semenišča in gradnjo novega zdravstvenega doma na Metelkovi s posebnim delom za odvisnike in rumene pasove na vseh mestnih vpadnicah. Napovedal je tudi zmanjšanje števila ljudi brez osebnega zdravnika, saj bo prihodnje leto z vpisovanjem svojih pacientov začelo osem specializantov. Dodal je, da iščejo lokacijo za še eno enoto knjižnice v centru mesta, v igri pa da je tudi Maximarket, če se bodo lastniki odločili za prodajo.

Janković je danes poudaril, da so prebivalci izjemno zadovoljni z življenjem v Ljubljani, kar je zasluga najboljše ekipe. Ljubljančane in Ljubljančanke pa je pozval, naj mu namenijo še štiri leta županovanja, če so z njim zadovoljni. Dejal je še, da ob njem na levem polu kandidirajo zanimiva imena in ponovil, da se nikogar ne boji in da vse spoštuje. Na listi Zorana Jankovića kandidirata tudi poslanca Svobode Žavbi in Vujanović. Žavbi je za medije dejal, da je ponosen na kulturo stranke Gibanje Svoboda, ki omogoča različna mnenja, kdo je najboljši župan in da z njegovo podporo Jankoviću v stranki nimajo težav. Za kandidaturo na listi Zorana Jankoviča pa se je odločil »iz srca«. Vujanović pa je dejal, da je bil pri Jankoviću zaposlen 15 let, zavzemal pa se bo za dobre rešitve. Najmlajši kandidat na listi Golubović pa je medijem povedal, da bo ob izvolitvi predstavljal glas mladih, aktiven pa bo področju stanovanj, kulture in financ.

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