To so mladi planinci, ki so umrli v plazu. Eden se je pred kratkim poročil, drugi bi se moral kmalu

Na žalost so se črne slutnje uresničile – vse tri hrvaške planince, ki so jih pogrešali pod vrhom Tosca v slovenskih Alpah, so našli mrtve.

Pretresljiva zgodba je tako doživela svoj tragični konec. Edina tolažba je dejstvo, da so bili v odpravi še štirje drugi planinci, ki pa tistega usodnega jutra zaradi slabega vremena niso nadaljevali vzpona in so ostali v planinski koči. V vremensko neugodnih Julijskih Alpah razmere ostajajo zelo nevarne, nevarnost novih plazov je še vedno velika.

Hrvaške in slovenske reševalne službe so našle trupla treh umrlih planincev. Eden je doma iz solinskega naselja Sveti Kajo, druga dva pa sta bila mlada brata iz Kaštel Lukšića, stara približno 32 in 26 let.

Kako kruto zna biti življenje, priča podatek, da se je eden od bratov poročil pred nekaj meseci, drugi pa bi se moral poročiti kmalu. Snežni plaz je zamrznil njuno srečo in mladost, v žalost pa zavil Kaštela, Dalmacijo in celotno Hrvaško, piše Jutarnji list.

Družina iz Kaštel Lukšića je že na poti v Slovenijo, kjer je izgubila dva od treh sinov.

Plaz je trojico planincev odnesel v ozko snežno grapo, zaustavil se je po približno 350 metrih.

Enega od trojice so reševalci, ki jih je v nedeljski reševalni akciji v slabem vremenu sodelovalo več kot 70, našli že v nedeljo, druga dva pa danes.