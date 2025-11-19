To so najbogatejši Slovenci 2025: na vrhu menjava, Loginova nista več prva

Lestvica najbogatejših Slovencev revije Finance Manager je letos postregla s preobratom. Leto 2025 prinaša novo ime najbogatejših Slovencev in tudi presenetljivo rast premoženja celotne stoterice.

Večina uvrščenih prihaja iz sveta podjetništva. Njihovo bogastvo se zato premika glede na razmere v gospodarstvu in borzni utrip – od nihanj v avtomobilski panogi do visoke rasti cen delnic. Čeprav širše makroekonomske številke niso bleščeče, številna podjetja ohranjajo visoke marže, denarne rezerve pa so debelejše kot kadarkoli.

Na vrhu Vesna in Dari Južna

Največje presenečenje prihaja na samem vrhu. Zakonca Vesna in Dari Južna, lastnika Skupine Perspektiva, sta zasedla prvo mesto in s tem zrinila nekdanja zakonca Izo Sio in Sama Login z vrha. Zakonca Južna sta lani zasedla četrto mesto, letos pa že prvo. To je tudi leto, ko je Vesna Južna postala prva nadzornica Petrola.

Poslovni uspeh družine Južna je šel skozi številne vzpone in padce. Prve resnejše dobičke sta ustvarila z borznim posredovanjem, nato ju je finančna kriza pred desetletjem močno prizadela, saj je imela Perspektiva leta 2012 še okoli 140 milijonov evrov dolga.

Danes je slika povsem drugačna: podjetje je praktično razdolženo, na računih pa ima že več kot 70 milijonov evrov denarja.

Skupina Perspektiva ustvarja blizu 390 milijonov evrov prihodkov in skoraj 43 milijonov evrov čistega dobička, rast portfelja – tudi zaradi 10-odstotnega deleža v Petrolu, pa je vrednost premoženja zakoncev Južna dvignila na kar 511 milijonov evrov, piše revija Finance Manager.

Portfelj skupine, ki je v lasti Darija in Vesne Južna, je izjemno razvejan in obsega več podjetij doma in v tujini, ki delujejo v gradbeni, tekstilni in tiskarski panogi ter na področju holdingov in upravljanja družb. Med njimi najdemo CGP, Strešnik, Hidrotehnik, VGP Novo mesto, Lisco, Tiskarno Novo mesto in še več drugih.

Najmočnejši steber skupine ostaja gradbeni segment, ki je vpet v skoraj vse ključne infrastrukturne projekte v državi. Med drugim v lasti še slaba dva odstotka Telekoma Slovenije ter vodarski podjetji VGP Novo mesto in Hidrotehnik.

Iza in Samo Login skrbno ohranjata premoženje

Za njima sta se letos uvrstila Iza in Samo Login, ki sta bila lani prva, predlani druga, pred tem pa kar devet let zapored absolutna vladarja lestvice. Letos zasedata drugo in tretje mesto, njuno premoženje pa je enako kot lani – ocenjena vrednost znaša 414 milijonov evrov za vsakega.

Šešok ostaja visoko: rast in napredek na lestvici

Med podjetniki, ki že leta krojijo vrh lestvice, znova izstopa tudi družina Šešok, ki vodi skupino Iskra. Od lani so se povzpeli za eno mesto, premoženje pa jim je po izračunih naraslo za 12 odstotkov.

Soustanovitelj in direktor Roman Bernard. FOTO: Voranc Vogel

Veliki skok: električna energija prinaša milijone

Izstopata tudi lastnika podjetja NGEN, Zorka in Roman Bernard, skupaj s partnerjema Boštjanom Bandljem in Damianom Merlakom. NGEN je specialist za hranjenje in pametno rabo električne energije, panogo, ki doživlja izjemen razcvet.

Lani so ustvarili 82 milijonov evrov prihodkov in skoraj 11 milijonov evrov dobička, letos pa so v prvih devetih mesecih presegli že celotne lanske prihodke, pridelali 25 milijonov evrov čistega dobička in do konca leta ciljajo na 31 milijonov. Po oceni revije Manager je zato njihovo premoženje poskočilo za kar 150 odstotkov, največ med vsemi.

Merlak je svoje premoženje povišal za 33-odstotkov glede na lani in je že pred vstopom v NGEN veljal za enega najuspešnejših slovenskih tehnoloških podjetnikov.

Jure Knez FOTO: Dewesoft

Jure Knez zdrsnil

Med opaznimi premiki na lestvici je tudi Jure Knez, ustanovitelj Dewesofta, ki je letos zabeležil zmanjšanje premoženja v primerjavi z lanskim letom. Kljub temu ostaja med najvplivnejšimi tehnološkimi podjetniki pri nas, njegova uvrstitev pa ostaja trdno v zgornjem delu lestvice.

Ivo Boscarol pred letošnjim odprtjem njegovega kulturno-poslovnega središča Odiseja. FOTO: Leon Vidic/delo

Boscarolu je zraslo premoženje

Med opaznejšimi zgornjimi uvrstitvami sta letos tudi Ivo Boscarol in Anastasia Taja Boscarol, ki sta se povzpela na 8. mesto. Njuno premoženje je po ocenah zraslo za 6 odstotkov, potem ko sta bila lani deveta.

Boscarolova tako ostajata med najvplivnejšimi posamezniki slovenskega podjetništva tudi po prodaji Pipistrela, njuna rast pa je eden bolj stabilnih premikov letošnje lestvice.

Marko Pistotnik in Joc Pečečnik ohranjata premoženje

Na 9. in 10. mesto sta se uvrstila Marko Pistotnik in Joc Pečečnik. Pistotnik je lani zasedal 8. mesto, Pečečnik pa 9., a sta letos oba ohranila enako premoženje kot lani, kar ju kljub padcu za eno mesto ohranja med najbolj prepoznavnimi podjetniškimi imeni v državi.

Novinci med bogataši: najvišje Jelka in Marko Tomše

Med letošnjimi novinci sta najbolj izstopala Jelka in Marko Tomše iz podjetja Delta Team iz Krškega. Ukvarjajo se s prodajo Yamahinih motorjev, plovil in motociklistične opreme.

Letošnje številke so rekordne: 34,3 milijona evrov prihodkov in skoraj pet milijonov evrov dobička. Ob uspešnem poslu v Sloveniji in na Hrvaškem ter 19 milijonih evrov presežnih naložb sta letos presegla 80 milijonov evrov ocenjenega premoženja.

Tudi športniki med najbogatejšimi

Četrtina letošnjih uvrstitev temelji na velikih prodajah podjetij ali izjemnih športnih karierah, najbolj pa izstopa četverica vrhunskih slovenskih športnikov.

Luka Dončić je s 126 milijoni evrov prvi športnik pri nas, ki je presegel magično mejo sto milijonov. Sledijo mu Goran Dragić z 69,4 milijona, Jan Oblak s 56,4 milijona ter Anže Kopitar z 46,1 milijona evrov.

V čakalnici za vstop med stoterico sta tudi Tadej Pogačar in Benjamin Šeško. Po izračunih revije bi Pogačar ob trenutnih zaslužkih lahko do konca desetletja presegel 60 milijonov evrov premoženja.

Raste premoženje slovenskega vrha

Lestvice revije Finance Manager 100 najbogatejših Slovencev razkriva, da premoženje stoterice znaša kar 11,2 milijarde evrov. To pomeni 12-odstotno rast, rekordno v zadnjih letih in jasen znak, da slovenski vrh ostaja v odlični formi.

Vstopni prag za uvrstitev je tako letos še višji – 44,4 milijona evrov, kar je milijon in pol več kot lani. Kljub strmi letvici je na seznamu živahno: šest povratnikov in štirje novinci.