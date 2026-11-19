Premožni Slovenci so v zadnjem letu postali še bolj premožni, zakonca Južna za 22 odstotkov, družina Šešok pa za kar 26 odstotkov. Pri reviji Finance Manager, ki vsako leto objavlja seznam najbogatejših Slovenk in Slovencev, so izračunali, da znaša premoženje stoterice najbogatejših Slovencev rekordnih 12,53 milijarde evrov, približno 1,35 milijarde oziroma 12 odstotkov več kot lani. Na prvem mestu vztrajata Vesna in Dari Južna, lastnika skupine Perspektiva, s 622 milijoni, precej za njima je na drugem mestu tudi letos družina Šešok s 481 milijoni, Iza Sia Login in Samo Login si delita tretje mesto s 414 milijoni, kar je enako kot lani, peti najbogatejši Slovenec pa je letos ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja Belektron d.o.o, ki je eden največjih globalnih trgovcev z emisijskimi kuponi, Boštjan Bandelj z ocenjenimi 343 milijoni evrov premoženja.

Edini med prvimi desetimi, ki je v zadnjem letu nekaj denarja izgubil, je poslovnež in programer Damian Merlak, ki se je kljub izgubi uvrstil med deseterico najbogatejših, in sicer na sedmo mesto. Njegovo premoženje je ocenjeno na 303 milijarde evrov. Šesti je soustanovitelj in predsednik trboveljskega visokotehnološkega podjetja Dewesoft Jure Knez, ki se je letos kot prvi Slovenec uvrstil na prestižni seznam Leaders50, ki izpostavlja 50 izjemnih voditeljev z vsega sveta. Njegovo premoženje so pri omenjeni reviji ocenili na 329 milijonov evrov. Na osmem mestu sta Ivo in Anastasia Taja Boscarol z 281 milijoni, na devetem Igor Akrapovič 275 milijoni, na desetem pa Izet in Hajrija Rastoder z 262 milijoni evrov.

Najmanj 46,7 milijona

Da bi se uvrstili na lestvico, morajo posamezniki oziroma zakonski partnerji ali družine, imeti vsaj 46,7 milijona evrov premoženja, vstopni prag se je v primerjavi z lanskim letom zvišal za skoraj dva milijona, kljub temu pa so na lestvico sprejeli kar šest novincev, kar je največ v zadnjih letih. Dobro je šlo tudi Kolektorjevim lastnikom, saj so jih v reviji uvrstili med tiste, ki so naredili največje skoke, ocene pa so jim povišali za približno 57 odstotkov. »V ozadju je predvsem uspeh elektroenergetskega dela skupine s črnuško Etro, proizvajalcem energetskih transformatorjev. Povpraševanje spodbujajo naložbe v elektroenergetsko infrastrukturo in podatkovne centre, rast poslovanja pa spremlja močno povečanje denarnih presežkov. Uspeh skupine je med novince pripeljal tudi njenega 3,1-odstotnega lastnika Ivana Leskovca, ki mu pripisujemo 52,1 milijona evrov premoženja,« so navedli pri Managerju.

Najvišje uvrščeni novinec pa je sicer Blaž Gorjup, ustanovitelj skupine HCG, z ocenjenimi 85,1 milijona evrov. Njegova podjetja Hermes Consilium, PharmaLinea in ErgoPharma povezujejo dobavo sestavin, razvoj in proizvodnjo prehranskih dopolnil.

»Metodologija ostaja podobna kot v preteklih letih. V večini primerov ocenjujemo vrednost podjetniških deležev, dopolnjeno z vidnimi drugimi naložbami, pri športnikih pa ocenjene neto zaslužke. Pri kotirajočih družbah izhajamo iz borznih tečajev in pri manj likvidnih delnicah upoštevamo dodaten diskont. Neborznim družbam praviloma pripišemo 20-odstotni diskont in jih vrednotimo s kombinacijo rezultatov poslovanja, pričakovane rasti ter primerjav s primerljivimi evropskimi podjetji. Zavedamo se, da je mogoče o ocenah razpravljati, zato ostajamo previdni in objavljamo številke, ki jih lahko najlaže zagovarjamo,« so pojasnili pri reviji Finance Manager, kjer si lahko ogledate celoten seznam 100 najbogatejših Slovencev.