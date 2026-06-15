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AVTOMOBILSKI TRG

To so najcenejši novi avtomobili v Sloveniji: stane le dobrih 11.000 evrov

Primerjali smo cene najdostopnejših modelov na slovenskem trgu. Med njimi so električni avtomobili, ki jih občutno poceni državna subvencija, in redki še preostali mali bencinski modeli.
Fiat pandina je najcenejši bencinski avtomobil. Foto: Fiat

Fiat pandina je najcenejši bencinski avtomobil. Foto: Fiat

Leapmotor T03 je mali električni avtomobil, eden najbolje prodajanih pri nas, tudi zaradi ugodne cene. Foto: Gašper Boncelj

Leapmotor T03 je mali električni avtomobil, eden najbolje prodajanih pri nas, tudi zaradi ugodne cene. Foto: Gašper Boncelj

Renault twingo meri 3,79 metra. FOTO: Renault

Renault twingo meri 3,79 metra. FOTO: Renault

Fiat pandina je najcenejši bencinski avtomobil. Foto: Fiat
Leapmotor T03 je mali električni avtomobil, eden najbolje prodajanih pri nas, tudi zaradi ugodne cene. Foto: Gašper Boncelj
Renault twingo meri 3,79 metra. FOTO: Renault
Gašper Boncelj
 15. 6. 2026 | 20:33
3:00
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Zadnja leta, predvsem po koronski krizi, so se avtomobili, tako kot marsikaj drugega, podražili. Ob sveži konkurenci njihove cene zdaj morda ne naraščajo več tako zelo. Zanimalo nas je, kateri modeli, ki se prodajajo v Sloveniji, so najcenejši. Pogledali smo maloprodajne cene, vendar ne tistih ob izbiri financiranja, ki so sicer nižje, a zahtevajo sklenitev lizinga. Ob iskanju najcenejših modelov je treba opozoriti tudi na pomembno razliko. Povsem električni avtomobili, zlasti cenejši, so kvalificirani za konkretno državno subvencijo, ki končno ceno za kupce bistveno zniža. Za fizične osebe bo za modele do 25.000 evrov že čez nekaj dni, 18. junija, na voljo v višini 7800 evrov.

Tako na primer najcenejši električni model leapmotor T03 po ceniku velja 19.000 evrov, na koncu pa mali, 3,6 metra dolgi avto kupca stane nekaj več kot 11 tisočakov. V tej cenovni kategoriji sta še renault twingo (3,79 metra) iz novomeškega Revoza in kitajski BYD dolphin surf (4 metre), katerih cena je pred subvencijo okoli 20 tisočakov.

Leapmotor T03 je mali električni avtomobil, eden najbolje prodajanih pri nas, tudi zaradi ugodne cene. Foto: Gašper Boncelj
Leapmotor T03 je mali električni avtomobil, eden najbolje prodajanih pri nas, tudi zaradi ugodne cene. Foto: Gašper Boncelj

Zaradi vprašanja infrastrukture si električnega avtomobila ne morejo vsi privoščiti ali pa si ga ne želijo oziroma ga preprosto nočejo imeti. Termičnih oziroma bencinsko gnanih poceni avtomobilov je nekaj, a manj kot nekoč. Fiat ima na ceniku še prejšnji model fiata pande, ki se mu zdaj reče fiat pandina; avtomobil(ček) z dolžino 368 cm in z enolitrskim trivaljnim hibridnim pogonom stane 13.000 evrov, to je najcenejši klasično gnani avtomobil. Ko je bila lani predstavljena večja naslednica grande panda, so najprej rekli, da pandine pri nas ne bodo prodajali, zdaj pa očitno jo.

Suzuki nima več nekoč res poceni mini modela ignis, njihov trenutno najmanjši model suzuki swift je nekoliko večji (3,86 metra) in s prav tako hibridnim pogonom velja 16 tisočakov. Prav toliko stane z enolitrskim bencinskim motorjem tudi najmanjša kia picanto (360 cm), medtem ko Hyundai svojega najmanjšega i10 nima več v ponudbi. Malih klasično gnanih avtov je dandanes na trgu malo, ni več nekoč ugodnega mitsubishija spacestarja; med japonskimi imeni ima eno redkih novosti Toyota s hibridnim aygom X (3,7 metra), a ta stane kar nekaj več, 18 tisočakov.

Renault twingo meri 3,79 metra. FOTO: Renault
Renault twingo meri 3,79 metra. FOTO: Renault

Res majhnih avtomobilov nima več skupina Volkswagen, tudi Ford ne. Pri skupini Renault so cenejši avtomobili domena znamke Dacia. Njihov najcenejši model je dacia sandero in je večji od vseh že omenjenih (410 cm), trenutno ga z vstopnim litrskim bencinskim trivaljnikom cenijo na vsaj 15 tisočakov.

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