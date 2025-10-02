Kdo piše govore Pirc Musarjevi? Tako pravijo v njenem kabinetu, kjer štejejo oglede (VIDEO)

Njene besede vedno odmevajo. Še posebej v zadnjih tednih je predsednica republike Nataša Pirc Musar s svojimi govori požela veliko pozornosti. Odzivi na njene poudarke v govorih so seveda različni, a dejstvo je, da njene besede ne ostanejo neopažene.

Tako je denimo na Bledu, kje je nedavno potekal 20. Blejski strateški forum, eden najpomembnejših diplomatskih dogodkov leta, v govoru namenila odločen poziv k večji enotnosti, odgovornosti ter zaščiti temeljnih vrednot. »Ne želim primerjati razčlovečenja milijonov ljudi pod nacizmom in fašizmom ter holokavsta in drugih zločinov proti človeštvu z razčlovečenjem v Gazi in v številnih državah po svetu. Prav nasprotno. Moram pa reči to: svet je obsodil genocid v Srebrenici in storilce privedel pred sodišče. Zakaj torej zdaj, 30 let pozneje, nekateri politiki dopuščajo ali celo zagovarjajo genocidno politiko Izraela do Palestincev v Gazi?« je med drugim dejala predsednica republike. Ob tem so nekateri ploskali, drugi pa ne.

Še en tak govor, ki je povzročil veliko komentarjev, je imela predsednica nedavno na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku. »Nismo preprečili holokavsta, nismo preprečili genocida v Ruandi, nismo preprečili genocida v Srebrenici. Moramo ustaviti genocid v Gazi. Ni več izgovorov. Nobenih,« je v svojem govoru poudarila predsednica. Te besede so pod posnetkom govora, ki je objavljen na YouTubu, komentirali številni, ki kar ne morejo prehvaliti naše predsednice.

Kdo ji piše govore?

Zato nas je zanimalo, kdo piše govore predsednici. V njenem uradu so nam pojasnili, da pri pripravi govorov predsednici republike pomaga in svetuje ekipa njenih svetovalcev, odvisno od področja, za katerega je govor namenjen. Odzive na govore spremlja služba za odnose z javnostmi, ki jih po potrebi posreduje predsednici ali se nanje tudi odzove, so še dodali. Zanimalo nas je še, ali je morda predsednica glede besed izrečenih v govorih, dobila tudi kak neposreden odziv od katerega od domačih ali tujih političnih funkcionarjev?

Samo v 5 dnevih več kot 4 milijone ogledov in preko 21.000 komentarjev

Sicer nam v uradu predsednice republike na to vprašanje konkretneje niso odgovorili, so se pa pohvalili, da so v primeru zadnjega njenega govora na zasedanju generalne skupščine OZN v New Yorku prejeli zares veliko število pozitivnih odzivov, predvsem državljanov in uglednih posameznikov iz tujine, pa tudi iz Slovenije. Hkrati so še dodali, da ima izsek predsedničinega govora na enem od profilov na platformi YouTube samo v 5 dnevih že več kot 4 milijone ogledov in preko 21.000 komentarjev.