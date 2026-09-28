Na črpalko pred polnočjo ali šele jutri? To so nove cene bencina in dizla

Voznike od torka, 29. septembra, čakajo nove cene goriv. Bencin se bo nekoliko podražil, medtem ko se bosta dizel in kurilno olje občutno pocenila. Najvišja dovoljena cena 95-oktanskega bencina bo do vključno ponedeljka, 5. oktobra, znašala 1,760 evra za liter, dizla 1,929 evra, kurilnega olja pa 1,552 evra za liter.

Liter 95-oktanskega bencina bo od torka stal 1,760 evra, medtem ko trenutno stane 1,748 evra. Podražitev znaša 1,2 centa na liter. Kdor bo danes napolnil 50-litrski rezervoar, bo zanj odštel 87,40 evra, od jutri pa bo enaka količina stala 88 evrov.

Za nekatere se splača na bencinski servis zapeljati še danes, drugim pa se bolj izplača počakati do jutri.

Pri polnem 50-litrskem rezervoarju je torej razlika 60 centov. Voznikom bencinskih avtomobilov se zato, če nameravajo tako ali tako natočiti gorivo, nekoliko bolj splača črpalko obiskati še pred polnočjo.

Dizel občutno cenejši

Povsem drugačna zgodba je pri dizlu. Cena bo z zdajšnjih 2,012 evra padla na 1,929 evra za liter, kar pomeni pocenitev za 8,3 centa na liter. Za 50 litrov dizla bo treba od torka odšteti 96,45 evra, medtem ko enaka količina po sedanji ceni stane 100,60 evra. Voznik, ki lahko z obiskom črpalke počaka do jutri, bo tako pri 50 litrih prihranil 4,15 evra.

Še večja razlika čaka tiste, ki kupujejo kurilno olje. Liter se bo pocenil z 1,635 na 1,552 evra, kar pomeni 8,3 centa manj na liter. Pri naročilu 1000 litrov bo račun znašal 1552 evrov brez prevoza, kar je 83 evrov manj kot po dosedanji ceni.

Liter dizla z 1,929 evra bo s torkom cenejši za 8,3 centa; liter 95-oktanskega bencina medtem z 1,760 evra za 1,2 centa dražji. To je tudi nova rekordna cena tega goriva.

Po navedbah pristojnih je v izračunu cen upoštevana spremenjena metodologija, ki od 22. septembra v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Brez regulacije in oprostitev nekaterih dajatev bi bile cene še precej višje. Po ocenah bi liter bencina stal okoli 1,957 evra, liter dizla okoli 2,233 evra, kurilno olje pa okoli 1,767 evra.

Pri 1000 litrih kurilnega olja regulirana cena tako pomeni 215 evrov nižji račun, kot bi ga potrošnik plačal brez teh ukrepov. Vlada je sicer minuli teden spremenila uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero je dodatno znižala trošarino za kurilno olje. Z novelo zakona o trošarinah se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje namreč znižal s 157,5 evra na 42 evrov za 1000 litrov. Vlada pa je izkoristila možnost, ki jo ponuja zakon, in trošarino še dodatno znižala za 50 odstotkov, torej z 42 evrov na 21 evrov za 1000 litrov, kar je spodnja meja glede na evropsko direktivo.