To so nove cene goriv. Na črpalko še pred polnočjo?

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 7. oktobra 2025 do vključno ponedeljka 20. oktobra 2025, znašale 1,459 evra za liter bencina, 1,489 evra za liter dizelskega goriva in 1,088 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,459 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,465 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,95 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,539 evra na liter.

Liter 95-oktanskega bencina s torkom z 1,459 evra cenejši za 0,6 centa, cena litra dizla z 1,489 evra nižja za 0,2 centa

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,489 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,491 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 74,45 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,570 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,18676 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,088 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,091 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.088 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,192 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.192 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 104 evre.