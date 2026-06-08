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To so nove cene goriv! Se vam splača na črpalko še pred polnočjo?

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je navedlo, da se bodo cene naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.
Od jutri nižje cene bencina ter višje cene dizla in kurilnega olja. FOTO: Jure Eržen/delo
Od jutri nižje cene bencina ter višje cene dizla in kurilnega olja. FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 8. 6. 2026 | 15:40
 8. 6. 2026 | 16:03
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Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 9. junija 2026, do vključno ponedeljka 15. junija 2026, znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,685 evra za liter dizelskega goriva in 1,312 evra za liter kurilnega olja.

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Opolnoči velik padec cen goriv, toliko boste prihranili pri vsakem litru

Opolnoči liter bencina z 1,592 evra cenejši za 1,1 centa, dizel z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje z 1,312 evra za 4,2 centa.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest, treba plačati 1,592 evra/liter (cena pred spremembo 1,603 evra na liter), pri 50 litrih to znese 79,60 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah pristojnega ministrstva, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,672 evra na liter. Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra

Od jutri nižje cene bencina ter višje cene dizla in kurilnega olja.

/liter, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,685 evra/liter (cena pred spremembo 1,647 evra na liter), kar pri 50litrih znese 84,25 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi po naših ocenah za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,766 evra na liter, so navedli na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.

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Opolnoči podražitev naftnih derivatov

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,312 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,270 evra na liter).

Kot je še sporočilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto.

Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.312 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,415 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.415 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju privarčuje 103 evre.

 

 

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