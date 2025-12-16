To so nove podrobnosti hudega požara v Ljubljani

ZAGORELA PEKARNA

Preiskovalci se trudijo ugotoviti, zakaj je zagorelo v pekarni Sparovega skladišča. Vodstvo trgovca zagotavlja, da nesreča ne bo vplivala na oskrbo.

Medtem ko se preiskovalci ukvarjajo z vprašanjem, zakaj je v nedeljo pogorelo skladišče podjetja Spar na Letališki cesti v Ljubljani, so iz družbe sporočili, da dogodek ne bo bistveno vplival na oskrbo trgovin, blago pa ostaja neoporečno. Tako kot vzroka za požar še nimajo niti ocene škode. Ta zagotovo ne bo majhna. Če bo kateri izdelek začasno nedostopen, pa kupce prosijo za razumevanje. Poudarili so, da so vsi izdelki na policah varni. »Noben izdelek, ki je bil kakor koli izpostavljen požaru, dimu ali gašenju, ne bo prišel na prodajne police,« so zagotovili. 392 gasilcev se je bojevalo z ...