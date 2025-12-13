To so slovenska podjetja, ki bodo izplačala več kot 2000 evrov božičnice

December je čas božičnic, po novem pa tudi zimskega regresa, ki ga bodo do četrtka ali vsaj do konca marca 2026 v višini 639 evrov prvič prejeli vsi zaposleni. Rekorder po skupnem znesku je znova Datalab, tokrat s 14.600 evri bruto, z več kot 2000 evri bruto izstopajo še Luka Koper, Belektron, Krka, Lek, Telekom Slovenije, Plinovodi in Emil Frey.

Zaposlene bo tudi letos najradodarneje nagradilo informacijsko podjetje Datalab. Potem ko je jim je lani namenilo 4900 evrov bruto, je letos ta znesek skoraj potrojilo, vključuje pa obvezni zimski regres, poslovno uspešnost in udeležbo pri dobičku. Izkazal se je tudi trgovec z emisijskimi kuponi Belektron s skupnim zneskom 3139 evrov bruto.

Lek in Krka bosta plačala več kot lani

Že tradicionalno so z izplačili pred novim letom med bolj radodarnimi v farmaciji. V Krki bodo zaposleni prihodnji teden prejeli obvezni zimski regres in božičnico v skupni višini 2507 evrov bruto, kar je 164 evrov več kot lani. Ljubljanski Lek je medtem sklenil delavcem prihodnji teden nakazati zimski regres in božičnico v skupni višini 2100 evrov bruto, s čimer bo znesek zvišal za 100 evrov.

V minulih letih so bili lahko dobre volje tudi zaposleni v zavarovalništvu, kako bo letos, pa še ni jasno. V Zavarovalnici Triglav in v Savi Re so navedli le, da bodo izplačali tako zimski regres kot nagrado za poslovno uspešnost.

Pri NLB tudi nagrada za poslovno uspešnost

In kako bo v bankah? V NLB bodo zaposlenim poleg obvezne božičnice skladno s kolektivno pogodbo izplačali še nagrado za poslovno uspešnost v znesku 930 evrov bruto. Skupni bruto znesek bo tako znašal 1569 evrov. Iz OTP banke, ki je lani nastala z združitvijo Nove KBM in SKB, so medtem sporočili, da bodo zaposlenim skupaj izplačali 1540 evrov bruto, kar je toliko kot lani.

FOTO: Jože Suhadolnik

V telekomunikacijskem operaterju Telekom Slovenije bo skupni znesek izplačan v višini zadnje znane povprečne mesečne plače na ravni države, to je 2507 evrov bruto. Tako so božičnico izračunali že lani, ko je znašala 2343 evrov bruto. Več kot obvezni regres je napovedal tudi telekomunikacijski operater Telemach, končne višine pa ni razkril.

V državnih podjetjih najbolj radodarni v Luki Koper

Na Pošti Slovenije bodo medtem zaposlenim izplačali le zakonsko določeni zimski regres v višini polovice minimalne plače. Z visokimi zneski pa se lahko pohvalijo v Luki Koper. V podjetju bodo obvezni zimski regres vključili v božičnico, ki bo nanesla 3000 evrov bruto. Skladno s kolektivno pogodbo bodo dodali še nagrado za poslovno uspešnost, ki bo znašala 100 odstotkov povprečne plače zaposlenega v obdobju zadnjih 12 mesecev.

Obvezni zimski regres so že nadgradili tudi v Slovenskih železnicah in na Darsu, tako da so zaposlenim konec leta namenili 1100 evrov oz. 1489 evrov bruto. Upravljalec avtocest bo pri tem še en del poslovne uspešnosti zaposlenim nakazal prihodnje leto, najpozneje do konca avgusta.

Kaj pa v energetiki?

Prav tako zaposlene spodobno nagrajujejo v energetiki. Sistemski operater elektroenergetskega omrežja Eles poleg obveznega zimskega regresa načrtuje izplačilo božičnice, ki mora skladno s kolektivno pogodbo družbe znašati vsaj toliko kot veljavna minimalna plača, ta pa je letos pri 1278 evrih bruto. To pomeni, da bodo zaposlene razveselili z vsaj 1917 evri bruto. Lani so jim izplačali 1421 evrov bruto. Sistemski operater prenosnega omrežja plina Plinovodi je skupni znesek določil pri 2139 evrov bruto, državna energetska družba Gen energija pa pri 1755 evrov bruto. Vodilni prodajalec naftnih derivatov v Sloveniji Petrol je ob obveznem zimskem regresu napovedal nagrado za poslovno uspešnost v višini 862 evrov bruto, s čimer bo skupni znesek nanesel 1501 evrov bruto (lani 1700 evrov bruto).

FOTO: Črt Piksi

Lepe nagrade se kljub krizi v panogi obetajo tudi v avtomobilski panogi. V trgovcu Emil Frey, ki v Sloveniji zastopa več uveljavljenih avtomobilskih znamk, bodo izplačali tako zimski regres kot nagrado za poslovno uspešnost, skupaj 2139 evrov neto. V dobavitelju avtomobilskim podjetjem Hidria pa bodo poleg obveznega zneska poskrbeli za poslovno uspešnost, ki bo skladno s kolektivno pogodbo znašala 20 odstotkov povprečnega bruto izplačila zaposlenemu v zadnjih 12 mesecih.

Zaposleni v trgovini večinoma med osmoljenci

Trgovci so se na drugi strani večinoma odločili le za obvezni zimski regres. 639 evrov bodo tako izplačali v Mercatorju, Tušu in Hoferju. Spar Slovenija vsako leto izplača nagrado za poslovno uspešnost, ki znaša 33 odstotkov mesečne bruto plače zaposlenega, od tega pa bodo letos odšteli znesek zimskega regresa. Lidl pa je skupaj z obveznim zimskim regresom znesek določil v višini 800 evrov bruto, pri čemer se je odločil razliko izplačati na Lidlovi darilni kartici. Del plače za poslovno uspešnost v višini 400 evrov bruto so zaposleni pri tem podjetju prejeli že marca letos.

Božičnica letos tudi za javne uslužbence in upokojence

V javnem sektorju tovrstnih oblik nagrajevanja doslej ni bilo, zimski regres v višini 639 evrov bodo letos na podlagi novega zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov prejeli prvič.

Zimski regres je v omenjenem znesku sicer razbremenjen davkov in prispevkov, od izplačil z naslova uspešnosti poslovanja pa se plačajo prispevki za socialno varnost, pri čemer je znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne bruto plače oproščen plačila dohodnine. Zadnji podatek o povprečni bruto plači se nanaša na september, ko je po izračunih statistikov znašala 2507 evrov. Tudi upokojenci so doslej t. i. zimski dodatek prejemali le izjemoma, skladno s pokojninsko reformo pa jim bo poslej pripadal vsako leto. Letos bo znašal 150 evrov, do leta 2030 pa bo dosegel končno višino 250 evrov.