  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELOVNI STROJI

To so traktor in kosilnici tudi za zahteven teren (FOTO)

Srebrno medaljo so si prislužili traktor in dve kosilnici, ki lahko premagujeta tudi naklone do 50°.
John Deere 6M 125 ima z IPM močjo 110 kW (150 KM) maksimalne moči merjeno po standardu (ECE-R120). Tudi z okvirjem za montažo nakladalnika ima izjemno majhen polmer obračanja, ki je 4,35 m. Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je do 5650 kg, spredaj pa dvigne 3600 kg. Traktor ima 5900 kg, skupna dovoljena masa pa je 10.450 kg. FOTO: Tomaž Poje

John Deere 6M 125 ima z IPM močjo 110 kW (150 KM) maksimalne moči merjeno po standardu (ECE-R120). Tudi z okvirjem za montažo nakladalnika ima izjemno majhen polmer obračanja, ki je 4,35 m. Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je do 5650 kg, spredaj pa dvigne 3600 kg. Traktor ima 5900 kg, skupna dovoljena masa pa je 10.450 kg. FOTO: Tomaž Poje

Na desni strani sedeža je kompaktni naslon za roko z večfunkcijsko ročico, s katero udobno upravljamo glavne funkcije traktorja; manjša električna krmilna ročica se uporablja za spreminjanje smeri vožnje in prestavljanje na enem mestu. Idealna je za delo z nakladalnikom, lahko pa jo prilagodimo tako, da podpira vsa vaša zahtevna vsakodnevna opravila. Na naslon za roko je integriran kar 10,1-palčni prikazovalnik, ki ima hiter procesor za hiter zagon in jasne slike visoke ločljivosti. FOTO: Tomaž Poje

Na desni strani sedeža je kompaktni naslon za roko z večfunkcijsko ročico, s katero udobno upravljamo glavne funkcije traktorja; manjša električna krmilna ročica se uporablja za spreminjanje smeri vožnje in prestavljanje na enem mestu. Idealna je za delo z nakladalnikom, lahko pa jo prilagodimo tako, da podpira vsa vaša zahtevna vsakodnevna opravila. Na naslon za roko je integriran kar 10,1-palčni prikazovalnik, ki ima hiter procesor za hiter zagon in jasne slike visoke ločljivosti. FOTO: Tomaž Poje

<p>Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm<sup>3</sup> in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>

<p>Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm<sup>3</sup> in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>

<p>AS 990 Tahr RC je srebrna daljinsko vodena kosilnica s širino reza 90 cm, višina reza pa je od 50–140 mm. Kosi lahko travo do 150 cm višine. Dvovaljni, štiritaktni motor Briggs &amp; Stratton, Professional Series 8 ima delovno prostornino 724 cm<sup>3</sup>, moč motorja pa je 16,5 kW (22,4 KM). Kosilnica je težka 482 kg, maksimalna hitrost je 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>

<p>AS 990 Tahr RC je srebrna daljinsko vodena kosilnica s širino reza 90 cm, višina reza pa je od 50–140 mm. Kosi lahko travo do 150 cm višine. Dvovaljni, štiritaktni motor Briggs &amp; Stratton, Professional Series 8 ima delovno prostornino 724 cm<sup>3</sup>, moč motorja pa je 16,5 kW (22,4 KM). Kosilnica je težka 482 kg, maksimalna hitrost je 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>

John Deere 6M 125 ima z IPM močjo 110 kW (150 KM) maksimalne moči merjeno po standardu (ECE-R120). Tudi z okvirjem za montažo nakladalnika ima izjemno majhen polmer obračanja, ki je 4,35 m. Dvižna sila zadnjega hidravličnega dvigala je do 5650 kg, spredaj pa dvigne 3600 kg. Traktor ima 5900 kg, skupna dovoljena masa pa je 10.450 kg. FOTO: Tomaž Poje
Na desni strani sedeža je kompaktni naslon za roko z večfunkcijsko ročico, s katero udobno upravljamo glavne funkcije traktorja; manjša električna krmilna ročica se uporablja za spreminjanje smeri vožnje in prestavljanje na enem mestu. Idealna je za delo z nakladalnikom, lahko pa jo prilagodimo tako, da podpira vsa vaša zahtevna vsakodnevna opravila. Na naslon za roko je integriran kar 10,1-palčni prikazovalnik, ki ima hiter procesor za hiter zagon in jasne slike visoke ločljivosti. FOTO: Tomaž Poje
<p>Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm<sup>3</sup> in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>
<p>AS 990 Tahr RC je srebrna daljinsko vodena kosilnica s širino reza 90 cm, višina reza pa je od 50–140 mm. Kosi lahko travo do 150 cm višine. Dvovaljni, štiritaktni motor Briggs &amp; Stratton, Professional Series 8 ima delovno prostornino 724 cm<sup>3</sup>, moč motorja pa je 16,5 kW (22,4 KM). Kosilnica je težka 482 kg, maksimalna hitrost je 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>
Tomaž Poje
 3. 9. 2026 | 18:20
3:57
A+A-

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra so 23. avgusta podelili priznanja nagrajencem za kmetijsko mehanizacijo in opremo. Na ocenjevanju je sodelovalo 18 podjetij, komisija, katere predsednik je bil izr. prof. dr. Peter Vindiš s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je ocenila 31 eksponatov. Dva z zlatom nagrajena traktorja smo že predstavili, danes pa v Obratih predstavljamo še tri srebrne nagrajence.

Podjetje Megatrade d.o.o. je srebrno medaljo dobilo za nov traktor John Deere 6M 125. Spada v posodobljeno, novo generacijo 6M, kjer je sicer 17 modelov s petimi velikostmi okvirja. John Deere 6M 125 spada v skupino štirih traktorjev s kratkim okvirjem, kjer medosna razdalja znaša 2400 mm. Nazivna moč traktorja je 92 kW (125 KM) po standardu ECE R 120. Maksimalna moč s sistemom za inteligentno uravnavanje moči (IPM) je 110 kW (150 KM). Traktor ima lahko vgrajene različne John Deere menjalnike, ki omogočajo vožnjo 40 ali 50 km/h. Več steklenih površin in nizek pokrov motorja omogoča najboljši pregled nad dogajanjem pred strojem, kar je idealno za natančno delo s sprednjim nakladalnikom. V kombinaciji z električno večfunkcijsko ročico sta upravljanje sprednjega nakladalnika in vzvratna vožnja povsem preprosta in intuitivna – vse opravite z istim, enostavnim krmiljenjem.

Višina košnje je nastavljiva z daljinskim upravljalnikom med 50 in 140 mm v 5 stopnjah.

S srebrno medaljo je nagrajen tudi Pogo Mtech SKK 80, profesionalna gosenična daljinsko vodena kosilnica, namenjena vzdrževanju brežin, strmih pobočij in drugih zahtevnih površin. Zasnovana je za učinkovito košnjo na območjih, kjer so pomembni predvsem dober oprijem, stabilnost stroja in varnost operaterja. Gosenični pogon omogoča zanesljivo premikanje po zahtevnem terenu, daljinsko upravljanje uporabniku omogoča boljši pregled nad delom in večjo varnost pri košnji težje dostopnih območij. Premaguje lahko naklone do 50°. Kosilnico poganja preverjen 4-taktni motor Loncin prostornine 452 cm3 in moči 16 KM, ki zagotavlja dovolj moči za košnjo goste trave, podrasti in redno vzdrževanje večjih površin. Motor ima oljno črpalko, ki zagotavlja zanesljivo mazanje tudi pri delu na večjih naklonih. Ta sistem omogoča varnejše in dolgoročno zanesljivejše delovanje na strminah, kjer imajo številni običajni motorji svoje omejitve. Širina košnje 800 mm omogoča učinkovito obdelavo večjih površin, višino košnje pa je mogoče nastavljati neposredno prek daljinskega upravljalnika med 30 in 180 mm. Priporočena razdalja za varno upravljanje je do 200 m – kolikor običajno sega vidno polje operaterja. Sicer pa daljinsko upravljanje seže do 400 metrov.

Gosenični pogon omogoča zanesljivo premikanje po zahtevnem terenu.

Srebrna daljinsko vodena kosilnica AS-Motor AS 990 Tahr RC je namenjena za košnjo (mulčenje) visoke trave. Ima hidrostatične gosenice in omogoča košnjo na pobočjih do 50° (119 %). Dvosmerna rotacijska kosilnica, odprta na obeh straneh, zagotavlja enako visokokakovostno košnjo naprej ali nazaj. Obračanje na koncu vrste ni potrebno. Košnja je učinkovita tudi pri travi, višji od 1,5 m. Višina košnje je sicer nastavljiva z daljinskim upravljalnikom med 50 in 140 mm v 5 stopnjah. Širina košnje je 90 cm.

<p>Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm<sup>3</sup> in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>

Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm3 in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje

<p>Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm<sup>3</sup> in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje</p>

Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm3 in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje

Na desni strani sedeža je kompaktni naslon za roko z večfunkcijsko ročico, s katero udobno upravljamo glavne funkcije traktorja; manjša električna krmilna ročica se uporablja za spreminjanje smeri vožnje in prestavljanje na enem mestu. Idealna je za delo z nakladalnikom, lahko pa jo prilagodimo tako, da podpira vsa vaša zahtevna vsakodnevna opravila. Na naslon za roko je integriran kar 10,1-palčni prikazovalnik, ki ima hiter procesor za hiter zagon in jasne slike visoke ločljivosti. FOTO: Tomaž Poje
Na desni strani sedeža je kompaktni naslon za roko z večfunkcijsko ročico, s katero udobno upravljamo glavne funkcije traktorja; manjša električna krmilna ročica se uporablja za spreminjanje smeri vožnje in prestavljanje na enem mestu. Idealna je za delo z nakladalnikom, lahko pa jo prilagodimo tako, da podpira vsa vaša zahtevna vsakodnevna opravila. Na naslon za roko je integriran kar 10,1-palčni prikazovalnik, ki ima hiter procesor za hiter zagon in jasne slike visoke ločljivosti. FOTO: Tomaž Poje

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

traktorkošnjakosilnicakmetijstvotraktorjimehanizacija
ZADNJE NOVICE
18:42
Šport  |  Tekme
DIRKA PO ŠPANIJI

Slovenski udarec na Vuelti: Omrzel z begom do sanjske etapne zmage

Kot prvi je leta 2009 slovensko kolesarstvo na velikih pentljah na zemljevid postavil Borut Božič.
3. 9. 2026 | 18:42
18:20
Novice  |  Slovenija
DELOVNI STROJI

To so traktor in kosilnici tudi za zahteven teren (FOTO)

Srebrno medaljo so si prislužili traktor in dve kosilnici, ki lahko premagujeta tudi naklone do 50°.
Tomaž Poje3. 9. 2026 | 18:20
18:08
Bulvar  |  Domači trači
ZA VEDNO

Brane Kastelic povsem raznežen: hčerka se je poročila na Bledu, prizori jemljejo dih (VIDEO)

Mladoporočenca sta si poročne zaobljube izmenjala na Bledu in sta trenutno na medenem tednu v Opatiji.
3. 9. 2026 | 18:08
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAKUPI

Za nogometaše pol slovenskega proračuna

Zadnji dan prestopnega roka je postregel z dramo, rekordnimi posli in celo dvema zasebnima letaloma za enega igralca.
Drago Perko3. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZNANOST POJASNJUJE

Zakaj ženske privlačijo plešasti moški

Znansveniki imajo nekaj zanimivih odgovorov.
3. 9. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Zvezdni odsev: Luna prinaša nemir, planeti pa pomembna opozorila

Luna bo v Dvojčkih spodbujala komunikacijo, radovednost in številne opravke, hkrati pa bomo zaradi napetih povezav med Luno, Soncem in Merkurjem hitreje rekli kaj, kar bi pozneje obžalovali.
3. 9. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Razno
PRIJAVITE SE

Zakaj so na trgih še vedno rekordne ravni?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki