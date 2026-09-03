To so traktor in kosilnici tudi za zahteven teren (FOTO)

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra so 23. avgusta podelili priznanja nagrajencem za kmetijsko mehanizacijo in opremo. Na ocenjevanju je sodelovalo 18 podjetij, komisija, katere predsednik je bil izr. prof. dr. Peter Vindiš s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, je ocenila 31 eksponatov. Dva z zlatom nagrajena traktorja smo že predstavili, danes pa v Obratih predstavljamo še tri srebrne nagrajence.

Podjetje Megatrade d.o.o. je srebrno medaljo dobilo za nov traktor John Deere 6M 125. Spada v posodobljeno, novo generacijo 6M, kjer je sicer 17 modelov s petimi velikostmi okvirja. John Deere 6M 125 spada v skupino štirih traktorjev s kratkim okvirjem, kjer medosna razdalja znaša 2400 mm. Nazivna moč traktorja je 92 kW (125 KM) po standardu ECE R 120. Maksimalna moč s sistemom za inteligentno uravnavanje moči (IPM) je 110 kW (150 KM). Traktor ima lahko vgrajene različne John Deere menjalnike, ki omogočajo vožnjo 40 ali 50 km/h. Več steklenih površin in nizek pokrov motorja omogoča najboljši pregled nad dogajanjem pred strojem, kar je idealno za natančno delo s sprednjim nakladalnikom. V kombinaciji z električno večfunkcijsko ročico sta upravljanje sprednjega nakladalnika in vzvratna vožnja povsem preprosta in intuitivna – vse opravite z istim, enostavnim krmiljenjem.

Višina košnje je nastavljiva z daljinskim upravljalnikom med 50 in 140 mm v 5 stopnjah.

S srebrno medaljo je nagrajen tudi Pogo Mtech SKK 80, profesionalna gosenična daljinsko vodena kosilnica, namenjena vzdrževanju brežin, strmih pobočij in drugih zahtevnih površin. Zasnovana je za učinkovito košnjo na območjih, kjer so pomembni predvsem dober oprijem, stabilnost stroja in varnost operaterja. Gosenični pogon omogoča zanesljivo premikanje po zahtevnem terenu, daljinsko upravljanje uporabniku omogoča boljši pregled nad delom in večjo varnost pri košnji težje dostopnih območij. Premaguje lahko naklone do 50°. Kosilnico poganja preverjen 4-taktni motor Loncin prostornine 452 cm3 in moči 16 KM, ki zagotavlja dovolj moči za košnjo goste trave, podrasti in redno vzdrževanje večjih površin. Motor ima oljno črpalko, ki zagotavlja zanesljivo mazanje tudi pri delu na večjih naklonih. Ta sistem omogoča varnejše in dolgoročno zanesljivejše delovanje na strminah, kjer imajo številni običajni motorji svoje omejitve. Širina košnje 800 mm omogoča učinkovito obdelavo večjih površin, višino košnje pa je mogoče nastavljati neposredno prek daljinskega upravljalnika med 30 in 180 mm. Priporočena razdalja za varno upravljanje je do 200 m – kolikor običajno sega vidno polje operaterja. Sicer pa daljinsko upravljanje seže do 400 metrov.

Gosenični pogon omogoča zanesljivo premikanje po zahtevnem terenu.

Srebrna daljinsko vodena kosilnica AS-Motor AS 990 Tahr RC je namenjena za košnjo (mulčenje) visoke trave. Ima hidrostatične gosenice in omogoča košnjo na pobočjih do 50° (119 %). Dvosmerna rotacijska kosilnica, odprta na obeh straneh, zagotavlja enako visokokakovostno košnjo naprej ali nazaj. Obračanje na koncu vrste ni potrebno. Košnja je učinkovita tudi pri travi, višji od 1,5 m. Višina košnje je sicer nastavljiva z daljinskim upravljalnikom med 50 in 140 mm v 5 stopnjah. Širina košnje je 90 cm.

Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm3 in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje

Srebrni Pogo Mtech SKK 80 ima gosenični pogon za odličen oprijem in stabilnost, kar omogoča premagovanje naklonov do 50°. Šestnajstkonjski bencinski motor Loncin ima 452 cm3 in oljno črpalko. Širina košnje je 80 cm. Teža kosilnice je 280 kg, daljinsko upravljanje pa deluje do 400 m, hitrost premikanja pa je do 5 km/h. FOTO: Tomaž Poje