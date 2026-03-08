To so Zasavčani, ki rešujejo življenja

V hrastniškem Delavskem domu so v okviru javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2025 tradicionalno, že osmič, izbrali Zasavčane, ki so s svojim prostovoljnim udejstvovanjem zaznamovali preteklo leto. Natečaj, ki ga organizira Regionalni center NVO Consulta v sodelovanju z občinami Hrastnik, Litija, Trbovlje in Zagorje ob Savi ter Slovensko filantropijo, izpostavlja prispevek prostovoljskega dela v regiji. Za naziv se je v treh kategorijah potegovalo 12 posameznikov, sedem organizacij in sedem projektov. Prejemnike so, kot vsako leto, izbrali z javnim SMS-glasovanjem.

Iz vsake občine po eden

Naziv prostovoljec zasavske regije 2025 so po občinah prejeli Sandi Simončič iz Hrastnika za svoje dolgoletno prostovoljno delo in vodstvo v Društvu Sožitje Hrastnik, Vida Lukač iz Litije za dolgoletno prostovoljno delovanje v številnih humanitarnih in socialnih programih, Lidija Hutar iz Trbovelj za podporo onkološkim bolnikom in ozaveščevalno delo ter Monika Grošelj iz Zagorja za delo v okviru Rdečega križa in vodenje nagrajene ekipe prve pomoči. Naziv prostovoljska organizacija je prejelo Društvo za zdravilne rastline Zasavje, naziv prostovoljski projekt pa projekt Horror House Mladinskega centra Zagorje ob Savi.

Slavnostni govornik je bil minister Franc Props. FOTOGRAFIJE: VUKAŠIN ŠOBOT

Hrastniški župan Marko Funkl je v uvodnem nagovoru poudaril, da je prostovoljstvo nekaj, kar skupnost dela bogatejšo. »Prostovoljstvo bogati celotno regijo in skupnost, v kateri živimo,« je poudaril. Dogodka se je udeležil tudi minister za javno upravo Franc Props, ki je poudaril, da prostovoljstvo ni dodatek ali nekaj postranskega. »Prostovoljstvo je most med človekom v stiski in vami, ki rečete: tukaj sem za vas. Tovrstna priznanja so pomembna, da se zavemo, da dobra dela obstajajo in da za njimi stojijo konkretni ljudje,« meni.

»Zasavska regija se uvršča v sam vrh po delu in številu prostovoljcev. To niso le številke. To so ure, ki pomenijo razliko med osamljenostjo in pripadnostjo, med stisko in upanjem ter tudi med življenjem in smrtjo,« pravi vodja centra NVO Klara Kržišnik, ki je ob tem poudarila potrebo po sistematični podpori temu področju.

Prostovoljska organizacija 2025 Društvo za zdravilne rastline Zasavje

Na dogodku sta nastopila Društvo Marionetno gledališče Jurček ter Steklarska godba Hrastnik. Na ogled je bila tudi razstava 24 ilustracij prostovoljk in prostovoljcev iz vse Slovenije, ki so spremljale kampanjo mreže regionalnih stičišč ZaNVO. V kampanji sta bili iz zasavske regije predstavljeni tudi prostovoljski zgodbi Mateje Kos iz Kulturnega društva Podkum in Marka Kušarja iz Društva za mobilnost invalidov Moja pot.