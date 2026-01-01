  • Delo d.o.o.
Od Golobove urgence do kratkega Jana Plestenjaka: takšne so želje znanih Slovencev ob novem letu

Predsednica Nataša Pirc Musar stavi na moč dejanj, estrada pa na moč src.
Nataša Pirc Musar in Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel

Žan Serčič. FOTO: Marko Feist

Jan Plestenjak. FOTO: Zpm Slovenije

Kaja Grozina
 1. 1. 2026 | 18:28
Voščila političnih predstavnikov so letos nosila skupni imenovalec: poudarek je bil na družbeni odgovornosti, etičnem kompasu in povezanosti. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki v svojih javnih nagovorih slovi po odločnem tonu, je ob prehodu v novo leto izpostavila človečnost in moč zgleda: »Naj nas v novem letu vodijo modrost, pogum in sočutje. Bodimo drug drugemu bližje – z razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter iskreno željo po boljšem jutri. Predvsem pa naj naša dejanja govorijo glasneje od besed. Srečno!«

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, znana po retorični širini in poudarjanju solidarnosti, je zapisala: »V novem letu vam želim miru v vseh pomenih – mir v sebi in okoli sebe ter poguma, da spreminjate svet na bolje. Bodite dobri do sebe in do drugih. Bodite glas vseh tistih, ki nimajo svojega glasu. Skrbite za svojo dušo in telo. Naj vas spremlja sreča, kamor koli greste. Zgodbe se končajo, da se lahko začnejo nove.«

Predsednik vlade Robert Golob je silvestrski večer preživel na urgenci in nagovoril tiste, ki praznični čas pogosto žrtvujejo za skupnost. Z besedami se je poklonil zdravstvenim delavcem: »Ob izteku leta se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste nocoj tam, kjer vas družba najbolj potrebuje – v zdravstvenih ustanovah, ob bolnikih in njihovih najbližjih. Izbrali ste skrb namesto praznovanja, odgovornost do sočloveka namesto počitka. Vaše delo je neprecenljivo vsak dan v letu. Hvala za vašo strokovnost, predanost in človečnost.«

Jan Plestenjak, eden najbolj prepoznavnih glasov slovenske romantike, ki s preprostimi podpisi pogosto pove največ, je ob video voščilu zapisal: »Veliko zdravja in sreče! J.«

Skupina Čuki, ki že več kot tri desetletja polni dvorane s slovensko zabavno glasbo in velja za simbol silvestrske razigranosti, je ob video objavi dodala hudomušen zapis: »Da bi vaše novoletne zaobljube trajale čim dlje. Pa magar do drugega tedna.«

Priljubljena pevka 'bogatejša' za pol milijona

Nika Zorjan je leto sklenila z obsežno zahvalo: »Dragi moji ljudje! Naš KLIŠE ima že več kot pol milijona ogledov. Hvala Party Center Hrvatska, da ste nam s svojo dekoracijo pričarali pravi maturantski ples. Hvala vsakemu, ki je del te 'Klišejske' zgodbe, predvsem pa hvala vam, ki ste pesem tako lepo sprejeli. I love you.«

Žan Serčič, eden najuspešnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega popa, ki ga občinstvo pozna po izpovednih besedilih in umirjenih melodijah, je zapisal: »Naj bo 2026 magično. Z mirom v duši, zdravju v telesu, ljubeznijo v srcu in zavedanjem, da je vse bilo prav. Srečno vsem!«

Svoje leto je v poetičnem slogu strnil tudi Miha Hercog, glasbenik in producent je zapisal: »Bil si leto učenja in spoznanj. Vsega nisem razumel takoj, a vse je imelo svoj razlog. Vzel si nekaj sanj, a pustil jasnejši pogled. Naučil si me spuščati, da sem lahko začel dihati. V 2026 odhajam mirnejši, ne praznejši. In to je dovolj.«

novo letosilvestrovosilvestrska voščilaznani Slovenci
