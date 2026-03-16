To znamenitost v Sloveniji letno obišče več kot 100.000 ljudi

V Tolminskih koritih, najbolj obiskani znamenitosti na Tolminskem, odpirajo nov vstopni objekt. Naravno znamenitost vsako leto obišče od 100.000 do 120.000 ljudi, rekord pa so dosegli leta 2023 s 121.000 obiskovalci.

Paviljon je zasnoval arhitekt Adrijan Cingerle iz biroja Kreadom. Stavba je delno vkopana v pobočje in prekrita z zeleno streho, da čim manj posega v naravno krajino. V objektu so blagajna za vstopnice, sanitarije, prostor za zaposlene ter trgovina z lokalnimi izdelki. Obiskovalce bodo z novimi potmi preusmerili s ceste Zatolmin–Čadrg, kar naj bi izboljšalo varnost. Gradnja je stala okoli 700.000 evrov brez DDV.

Z odprtjem in dnevom odprtih vrat se bo prihodnji teden začel tudi letošnji Festival soške postrvi. Sezona v Tolminskih koritih običajno traja od marca do novembra. Največ obiskovalcev prihaja poleti, zlasti julija in avgusta. Zaradi varovanja narave so uvedli omejitev največ 200 obiskovalcev na uro.