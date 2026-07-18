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Toča grozi Sloveniji! Poglejte, kje je največja verjetnost za njen nastanek (FOTO)

Arso je za danes prižgal tudi oranžno vremensko opozorilo.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 18. 7. 2026 | 15:38
 18. 7. 2026 | 15:56
1:37
A+A-

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za danes napovedala burno vremensko dogajanje. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še posebej v notranjosti Slovenije pa se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Ob tem je agencija popoldan prižgala tudi alarme za točo. Kje je trenutno največja verjetnost za njen nastanek, lahko vidite na spodnji sliki. Ob 15.45 je bila največja verjetnost na Bovškem, Gorenjskem, Notranjskem in v Ljubljani z okolico.

Zgodaj popoldne so močne nevihte nastajale na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja. Po poročanju STA jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Kot opozarja Arso, je ob tem možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Po njihovih informacijah je na meteorološki postaji Iskrba na Kočevskem v pol ure padlo 27 milimetrov padavin na kvadratni meter.

Arso je za danes za južno polovico Slovenije prižgal tudi oranžno vremensko opozorilo zaradi možnih močnejših neviht, za ostali del države pa rumeno. Za južno polovico države je oranžno opozorilo prižgal tudi zaradi velike požarne ogroženosti, za ostali del pa rumeno.

Ali je pri vas padala toča? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

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