Pazite, možna je toča! Arso že izdal opozorila, preverite, kateri deli Slovenije so najbolj ogroženi (FOTO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je za danes popoldne napovedala možnost nastanka neviht. Te so se nato tudi začele pojavljati. Kmalu po njihovem prihodu je Arso prižgal alarme za točo. Ob 18.00 je bila velika verjetnost za nastanek toče na Bovškem, Gorenjskem, Goriškem, Koroškem, Savinjskem in v Ljubljani z okolico. Kje je trenutno največja verjetnost, lahko vidite na prvi spodnji sliki.

Verjetnost za nastanek toče FOTO: Arso/zajem Zaslona

Včeraj smo v Sloveniji že imeli huda neurja, ki so delala škodo. Najhuje je bilo v osrednjem delu države, na Gorenjskem in Koroškem, kjer so nalivi v kratkem času napolnili odvodne sisteme, meteorna voda pa je zalivala ceste, podvoze in objekte.

Nevihte tudi v začetku tedna

Danes zvečer in v prvem delu noči bo še nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. V drugem delu noči se bo hitro jasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. V torek in sredo bo povečini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še naprej bo vroče.