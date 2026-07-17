Tole Janša skupaj s partnerji Slovencem pripravlja do konca leta, vse bo potekalo stran od oči javnosti

Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioritete po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh.

Kot je izvedela STA, bodo po oceni stanja na posameznih ministrstvih njihove prednostne naloge usmerjene zlasti v učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in realizacijo koalicijske pogodbe. Danes pa bodo govorili tudi o tem, s čim bo treba počakati na prihodnje leto.

Na ministrstvu za okolje in prostor so za STA navedli, da so na njihovem področju do konca leta ključni odprava neustavnosti zakona o varstvu okolja in digitalizacija okoljskih postopkov za učinkovitejše izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj. Poleg tega pa še uskladitev podnebnega zakona z evropskimi pravili, podaljšanje rokov občinam za sprejetje prostorskih planov, uskladitev stanovanjskega zakona z evropskimi pravili o državnih pomočeh za učinkoviteje črpanje evropskih sredstev in odprava neskladij zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

Med osrednjimi prioritetami ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve je področje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Predvsem odprava krivic, da bodo stanovalci s primerljivimi potrebami plačevali enako ceno. V načrtu je tudi ukinitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in poenostavitev ter pospešitev postopkov za pridobitev pravic in izdajo odločb, so navedli za STA.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa bo med ključnimi prioritetami izpostavilo decentralizacijo oz. pripravo zakonodaje za ustanovitev pokrajin. To je sicer že pripravil DS, čaka pa na potrditev vlade, so spomnili za STA.

Na drugih resorjih se na vprašanja STA o njihovih prednostnih nalogah niso odzvali.

Vrh koalicije bo po zdajšnjih napovedih brez prisotnosti javnosti

Nanj pa so po informacijah STA vabljeni vsi predsedniki koalicijskih strank, tudi predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič. Predstavniki Resnice vabila niso prejeli, saj je stranka formalno v opoziciji.