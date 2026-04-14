Tole Janši ne bo všeč: sojenje v zadevi, kjer je že bil oproščen, se vrača na sodišče

Zadeva Trenta, v kateri je okrožno sodišče v Celju aprila lani predsednika SDS-a Janeza Janšo oprostilo, se vrača na sodišče. Tožilstvo se je decembra lani na sodbo pritožilo, višje sodišče v Kopru pa je razpisalo javno pritožbeno sejo, ki bo 28. maja, so poročali v Dnevniku na TV Slovenija.

Višje sodišče bo presodilo, ali je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča pravilna

Na obravnavi konec maja bodo stranke znova predstavile svoje argumente. Višje sodišče pa bo presodilo, ali je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča aprila lani pravilna. Mogoče so tri odločitve, so poročali na nacionalki.

Prvostopenjsko oprostilno sodbo lahko sodišče potrdi, kar bi pomenilo, da je zadeva pravnomočna in končana.

»Druga možnost je, da ugotovi nepravilnosti in pravi, da sodba ni bila zakonita, napačna, in jo razveljavi ter vrne spet v ponovno sojenje. Potem lahko sodišče prve stopnje tudi drugače ugotovi, kot je. Tretja možnost, ki je v praksi sicer bolj redka, pa je, da bi višje sodišče kar samo spremenilo sodbo iz oprostilne v obsodilno,« je pojasnil Miha Šepec iz mariborske pravne fakultete.

Zadeva Trenta prihodnje leto zastara

Če bo višje sodišče zadevo Trenta vrnilo na začetek, torej v ponovno sojenje, ni izključeno, da bo ostala brez sodnega epiloga. Prihodnje leto namreč zastara.