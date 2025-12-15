Po obsežnem požaru so se oglasili iz Spara: pomembna informacija za vse kupce

Nedeljski požar v Sparovem skladišču na Letališki cesti je pretresel Ljubljano in v zrak dvignil gost dim. Zdaj se je oglasil trgovec in skuša pomiriti kupce: vse trgovine ostajajo odprte, blago na policah je po njihovih zagotovilih varno, lahko pa se zaradi posledic požara začasno pojavijo vrzeli pri posameznih izdelkih. V Sparu so pojasnili, da je zagorelo v delu kompleksa, kjer deluje pekarna, zato je prišlo do motenj pri dobavi iz skladišča. Kupce prosijo za razumevanje in potrpežljivost. Sporočili so tudi, da si prizadevajo čim prej vzpostaviti običajno oskrbo in prosijo za razumevanje, če bo kakšen izdelek začasno nedostopen.

Hkrati so dodali še zagotovilo, ki je bistveno za potrošnike: vse izdelke, ki so bili v skladišču, kjer je zagorelo, so takoj izločili iz prometa, zato na prodajne police ne bo prišlo nič, kar bi bilo izpostavljeno ognju, dimu ali gašenju.

Sparovo obvestilo vsem kupcem po velikem požaru. FOTO: Spar Slovenija

Kot smo poročali včeraj, so gasilci po več urah izjemno napornega dela požar lokalizirali, nato pa še naprej gasili posamezna žarišča. Gasilska brigada Ljubljana je prebivalce pozvala, naj se območju še naprej izogibajo, saj se je nad delom mesta zadrževal dim. Po podatkih gasilcev je pri intervenciji sodelovalo 392 gasilcev s 97 vozili. Policija je kraj zavarovala, ogled bodo opravili, ko bodo razmere dovolj varne. Vzrok požara za zdaj ostaja neznan, prav tako še nimajo ocene škode.

Ob tem je NIJZ opozoril, da lahko pri industrijskih požarih poleg dima nastajajo tudi druge škodljive snovi. Ljudem so svetovali, naj zapirajo okna, izklopijo prezračevanje in se ne zadržujejo na območjih, kjer je mogoče zaznati dim.

Kaj je zagorelo in kaj je ostalo nedotaknjeno?

Po informacijah Spara je zagorelo v delu skladišča, kjer deluje pekarna, ogenj pa se je delno razširil še v druge dele objekta. Dodali so, da novega dela skladišča, ki ga v kompleksu širijo od začetka leta, ogenj ni dosegel. Gre za širitev skladišča za sveže izdelke, s katero naj bi pridobili dodatnih 20.000 kvadratnih metrov površin. V podjetju ob tem poudarjajo še najpomembnejše: ko se je sprožil alarm, so se zaposleni pravočasno umaknili, poškodovan ni bil nihče.

Spar zagotavlja, da trgovine poslujejo normalno, a hkrati priznava, da lahko zaradi posledic požara začasno zmanjka kakšnega izdelka. Sanacija in ocenjevanje škode pa sta, kot pravijo, že v teku.

Trgovine ostajajo odprte, blago na policah je varno. FOTO: Voranc Vogel