Še nekaj manj kot 14 dni nas loči od začetka najbolj prazničnega meseca v letu, ko se bodo domovi odeli v mehko svetlobo prazničnih luči, iz kuhinje pa bo zadišalo po cimetovih piškotih, kuhanem vinu in slastni vroči čokoladi. Da bodo dolge noči manj turobne, bodo prispevala tudi mesta s svojo praznično okrasitvijo. Kot prvi bodo luči prižgali v Mariboru, in sicer že naslednji četrtek, 26. novembra, ob 17. uri. Takrat bodo zaživela tudi osrednja prizorišča letošnjega Čarobnega Maribora: Božična vas s panoramskim kolesom na Glavnem trgu, koncertno prizorišče z gostinsko ponudbo na Trgu Leona Štuklja ter med družinami priljubljeno Vilinsko mesto v Vetrinjskem dvoru.

»Mestne ulice in trgi bodo ves december ponujali vsebine, kot so fototočke, vožnje s kočijo in povorke dedka Mraza, medtem ko bodo kulturne ustanove ponujale številne predstave, razstave in druga kulturno-zabavna doživetja. Letos bo montažno drsališče na Trgu svobode zaživelo že na dan prižiga lučk, drsati pa bo mogoče vse do 24. januarja 2027,« so sporočili z Mestne občine Maribor (MOM), kjer so dodali, da skupni proračun, ki ga bodo namenili za Čarobni Maribor, znaša okrog 500.000 evrov.

Naslednji konec tedna še Ljubljana in Celje

Dan za Mariborom, v petek, 27. novembra, ob natanko 17. uri bo zažarela Ljubljana. 25 metrov visoko smreko, ki je že prejšnji petek prispela na Prešernov trg, bo krasilo kar deset kilometrov lučk, do trenutka, ko bo 55 let stara lepotica zažarela, pa jo lahko na družabnih omrežjih Mestne občine Ljubljana (MOL) pomagate poimenovati. Lanska smreka je nosila takrat izredno aktualno ime Božičnica, letos pa lahko izbirate med tremi imeni, ki so jih občanke in občani najpogosteje predlagali – Lučka, Zvonka in Zofka.

Seveda pa praznična smreka ne bo edina decembrska okrasitev prestolnice. Kot so sporočili z MOL, bo Ljubljano krasilo kar 50 kilometrov lučk in več kot 800 svetlobnih elementov. Naslov letošnje okrasitve, za katero je ponovno poskrbel Urban Modic, pa se glasi »Kaos. V redu.« »Koncept izhaja iz ideje, da se tudi v navideznem kaosu skrivajo red, vzorci in zakonitosti. Kot pojasnjuje njen avtor Urban Modic, jih lahko prepoznavamo povsod, v vesolju, naravi, umetnosti, arhitekturi in družbi. Okrasitev bo skozi različne svetlobne kompozicije prikazovala prehajanje med redom in kaosom. Motivi bodo segali od vesolja, molekul in kristalnih oblik do rastlin in različnih oblik življenja, povezovali pa se bodo tudi z mestnim prostorom in arhitekturo. Številne skulpture so izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk in druge tehnike. Obstoječe svetlobne skulpture bodo ponekod vključene v nove zgodbe in postavitve, nekatere najbolj prepoznavne skulpture Zmaga Modica pa bodo obnovili in ohranili v njihovi izvirni podobi,« so sporočili z MOL.

Ognjemet le v Ljubljani

V novo leto bodo v Ljubljani, kot je že navada, vstopili ob spremljavi ognjemeta. Ob polnoči bo v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu, v primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra, bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami. Izstrelki ognjemeta so v skladu z evropsko zakonodajo (CE certifikat) ter so sestavljeni izključno iz papirja oz. razgradljivih materialov, zagotavljajo na MOL. Koliko bo vse skupaj stalo, nam z občine niso sporočili.

Se bodo pa ognjemetu odpovedali v Mariboru. »Že več let ognjemeta ne organiziramo in tudi ne sodelujemo kot njegov financer, saj se zavedamo njegovih vplivov na okolje, kakovost zraka, živali in splošno počutje ljudi. Gre za premišljeno odločitev, ki je skladna z našimi trajnostnimi usmeritvami in odgovornostjo do skupnosti,« so sporočili z MOM in dodali, da je ognjemet sicer res vizualno privlačen, vendar se jim »ne zdi ključen del prazničnega dogajanja«.

»Maribor decembrsko vzdušje ustvarja drugače – z bogatim programom, številnimi kulturnimi dogodki, glasbo, druženji in kulturnimi vsebinami. Prav zato si prizadevamo, da praznično doživetje ne temelji zgolj na enem kratkem spektaklu ob polnoči, temveč na raznoliki, vključujoči in trajnostni ponudbi, ki nagovori čim širši krog ljudi. Skrb za živali in okolje pri tem ni zanemarljiva: pirotehnika povzroča hrup, ki straši živali, ter dodatno obremenjuje zrak s trdimi delci. Zato menimo, da z opustitvijo ognjemeta ravnamo odgovorno in v skladu s pričakovanji številnih občank in občanov, ki tak pristop podpirajo.«

V Celju za okrasitev četrt milijona

V Celju bodo praznične luči prižgali naslednjo soboto, 28. novembra, tik pred prvo adventno nedeljo. Po mestu bodo namestili okoli 30 kilometrov varčnih lučk in postavili 12 smrek. Te so odstopili občanke in občani, stale pa bodo na treh trgih, dvorišču Knežjega dvora, v Stanetovi ulici in na Celjskem gradu. Največji, okoli 12 metrov visoki smreki, bodo obiskovalci mesta lahko občudovali na Krekovem trgu in Trgu celjskih knezov. Na omenjenih trgih bosta kot novost letos stala tudi svetlobna celjska grba, so sporočili z Mestne občine Celje (MOC). »Del praznične okrasitve Pravljičnega Celja, sicer evropskega božičnega mesta 2025 bo, kot v preteklih letih, predstavljalo 34 smrek v loncih, ki na mestne ulice vnašajo zelenje ter ustvarjajo prijetnejše praznično vzdušje,« še dodajajo na MOC, kjer bodo za letošnjo praznično okrasitev namenili 250.000 evrov, na ogled pa bo vse do praznika svetih treh kraljev, 6. januarja.

Seveda v Celju ne bo smelo manjkati tradicionalno silvestrovanje na prostem, ki bo za najmlajše že v dopoldanskih urah zadnjega dne letošnjega leta, ko se bodo v Pravljični deželi na Glavnem trgu zbrali otroci in skupaj s pravljičnimi liki opoldan simbolično odštevali vstop v novo leto. Silvestrovanje za odrasle sledi v večernih urah, zadnja noč v 2026 in vstop v novo leto na prostem bo v Celju ob plesnih ritmih, DJ-ju in živi glasbi skupine Kingston, ognjemeta ne bo.

V Murski Soboti več kot sto lampijonov

V Murski Soboti, Kranju in Kopru bodo s prižigom prazničnih luči počakali do decembra. Prekmurska prestolnica bo v soju luči zažarela 4. decembra ob 17. uri. Poleg osrednje, Slovenske ulice bo okrašeno še ožje mestno središče na naslednjih ulicah in trgih: Kocljeva, Slomškova, Lendavska in Štefana Kovača, Trg zmage in Trubarjev drevored. Letos bo središče Murske Sobote okrašeno s 6000 metri svetlobnih vrvi in s 70.000 lučkami, mestni park in Trg zmage pa z več kot sto lampijoni.

»Praznični december v Murski Soboti ostaja v balonarskem vzdušju po vsebinski zasnovi Mirka Rajnarja. Novost v letošnjem letu bo Novoletna pravljica na Trgu zmage z novimi štirinajstimi elementi praznične okrasitve. S toplozračnimi baloni bodo namreč v naše mesto pristale pravljične živali za nepozabno veselje in zabavo otrok iz Murske Sobote ter vseh malih obiskovalcev iz drugih krajev. Praznična razsvetljava je v celoti sestavljena iz LED svetil, kar pomeni, da je poraba električne energije sorazmerno nizka,« so pojasnili na Mestni občini Murska Sobota, kjer bodo bo za okrasitev in silvestrovanje na prostem namenili skupno 128.000 evrov.

V Kranju enako kot lani

Dan pred Mursko Soboto se bo v praznične barve odel Kranj. 3. decembra namreč tam obeležujejo občinski praznik in rojstni dan največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Rdeča nit praznične okrasitve bodo tudi letos svetlobni Prešernovi verzi Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo in Kozarce zase vzdignimo. Okrasitev bo v enakem obsegu kot lani, dodatno pa bo drsališče dopolnjeno z nekaj nove osvetlitve, so sporočili z Mestne občine Kranj, in dodali, da bodo za praznično okrasitev namenili 110.000 evrov.

Kaj pa ognjemet ob vstopu v novo leto? »V Kranju od leta 2013 ob vstopu v novo leto ne prirejamo ognjemeta. Namesto tega praznično vzdušje pričaramo z drugačnimi elementi, ki so prijaznejši do okolja in živali. Tudi letos ognjemeta oziroma posebne svetlobne atrakcije za silvestrovo ne načrtujemo.«

V Kopru Fantazima

V soboto, 5. decembra, ob 17. uri bodo praznične luči prižgali še v Kopru. »Osrednji trg mestnega jedra bo letos še posebej pravljičen. Na trg se vrača mogočna praznična jelka, ena od letošnjih novosti pa bo praznični vrtiljak, ki bo zagotovo navdušil najmlajše obiskovalce. Praznično vzdušje trga bo dopolnila Božičkova sladkosnednica, iz katere bo dišalo po sladkih dobrotah. Posebno doživetje bo ponujala Božičkova pošta v Pretorski palači, kjer bodo otroci lahko ustvarjali, izdelovali praznične okraske, pisali pisma Božičku in jih oddali v pravljični poštni nabiralnik. Titov trg bo tako postal eden od osrednjih prizorišč družinskega prazničnega dogajanja.

Posebno praznično podobo bo tudi letos dobila Čevljarska ulica, kjer bodo obiskovalce znova navduševale jaslice Aleša Logarja, ob njihovem ogledu pa bo mogoče s prostovoljnimi prispevki podpreti dobrodelno akcijo Hladilnik toplega srca in pomagati otrokom v stiski,« so del programa prazničnega decembra oziroma Fantazime, kot so ga poimenovali, opisali na Mestni občini Koper, kjer bodo za nove elemente okrasitve, menjavo dotrajanih, postavitev in spravilo elementov ter novoletno smreko namenili približno 270.000 evrov, ognjemeta pa tudi tukaj ne načrtujejo.

»Ognjemeta občina ne organizira že od leta 2018, saj se zavedamo negativnih posledic in neposrednih vplivov, ki jih ima uporaba pirotehničnih sredstev na okolje ter na zdravje ljudi in živali. Letos ne načrtujemo niti drugih svetlobnih atrakcij, saj so občanke in občani izrazili željo po vrnitvi novoletne smreke na osrednji mestni trg, ki je lani gostil svetlobno projekcijo,« so pojasnili.