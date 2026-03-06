Toliko nas bodo stali trnje, suhe slive in klobasa za naše mučenike

V nedeljo bomo ob dnevu žena počastili žene, mame, babice, prijateljice, ljubimke. Dva dni pozneje, 10. marca, so na vrsti moški. Dan mučenikov je spomin na 40 rimskih vojakov, ki se niso želeli odreči krščanski veri in so raje izbrali mučeniško smrt. Postali so simbol poguma, vzdržljivosti in požrtvovalnosti. Tako naj bi bil ta dan posvečen moškim, njihovemu trudu, predanosti in vlogi v družbi. Če z izbiro šopka ali ene same cvetlice za svojo damo nikakor ne moremo zgrešiti, pa ostaja večna dilema, kaj podariti moškemu na ta dan. Navadno pripadnike močnejšega spola na mizi čaka suho, bodeče trnje, simbol njihove življenjske poti. Pa ni vse tako zelo bodeče, poleg trnja so na mizi tudi suhe slive, predvsem pa klobasa, ki bo seveda potolažila trpečo dušo.

3,49 evra stanejo najcenejše kranjske klobase.

V uredništvu smo tokrat preverili, koliko nas bo stalo darilo. Ker je trnje tako rekoč brezplačno, saj lahko vejico utrgamo sami na vrtu ali med sprehodom po bližnjem gozdu, smo preverili, kakšne so cene suhih sliv in para kranjskih klobas pri slovenskih trgovcih. Za približno 250 gramov suhih sliv blagovnih znamk naših trgovcev je treba odšteti okoli dva evra, najcenejše smo našli v Hoferju, kjer je zanje treba odšteti 1,46 evra, Mercator jih pod lastno blagovno znamko prodaja za 1,59 evra.

Klobasa bo potolažila trpečo dušo.

Kaj pa klobase? Odločili smo se za najbolj priljubljene kranjske klobase, slovensko narodno mesno jed, ki smo jo februarja 2013 z odlokom razglasili za živo mojstrovino državnega pomena. Kranjska klobasa mora biti narejena po posebnem pravilniku, zato ne preseneča, da je na spletnih straneh nekaterih trgovcev nismo našli. Na prodajnih policah namreč najdete veliko podobnih klobas, a le redke nosijo naziv kranjska, slednja je od januarja 2015 navedena v registru zaščitenih geografskih označb EU. Najcenejši par kranjske klobase smo odkrili v Mercatorju, kjer je treba za par kranjske klobase njihove blagovne znamke odšteti 3,49 evra, par kranjske klobase Čadež v Sparu stane 4,53 evra, v Tušu pa par kranjskih klobas Z'dežele Celjskih mesnin stane 9,99 evra. Pa dober tek!

Kranjska klobasa je živa mojstrovina državnega pomena. FOTO: Zeleno/Getty Images

Za najcenejše suhe slive bo treba odšteti 1,46 evra. FOTO: Milan Krasula/Getty Images