Toliko obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka so prejeli do 15. ure

Pri 24 obvestilih se je izkazalo, da so vsebine že v obravnavi ali pa ne gre za kršitve volilnega molka. Inšpektorat RS za notranje zadeve na podlagi prejetih obvestil obravnava devet zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka. Največ zadev se nanaša na domnevno kršitev volilnega molka z objavami na družbenih omrežjih.

Državljani lahko morebitne kršitve sporočijo dežurni službi ministrstva za notranje zadeve na telefonski številki 080 21 13 danes in v nedeljo od 7. do 19. ure. Danes od 19. ure do nedelje do 7. ure pa jih lahko sporočijo operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00.

Opolnoči se je pred parlamentarnimi volitvami uradno zaključila volilna kampanja. Začel je veljati volilni molk, ki ga je treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla vsa volišča po državi. V času volilnega molka je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.