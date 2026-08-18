»Stevogohome«: toliko podpisov na peticiji, ki zahteva njegov odstop, številka se le še viša

Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika DZ Zorana Stevanovića in ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube. Strinjajo se, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov.

Peticija FOTO: Zaslonski Posnetek

Opozicija razrešitev Stevanovića s funkcija predsednika DZ predlagala konec julija

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je dejal, da peticijo vidi in razume pozitivno. Če nekdo ruši ali napada ustavo, pa je po njegovih besedah jasno, razumljivo in pohvalno za stanje slovenske demokracije, da »se odzovemo, množično podpišemo in damo ustrezno sporočilo«.

Na državnozborskih volitvah 22. marca 2026 je za Državljansko gibanje Resni.ca glasovalo 64.799 volivcev. To je predstavljalo 5,49 odstotka vseh veljavnih glasov.

Sokoordinatorica Levice in vodja njene poslanske skupine Asta Vrečko je poudarila, da je Stevanovićevo početje neustavno, k odstopu pa ga pozivajo tudi v Levici. Ob tem je spomnila, da preiskovalna komisija DZ o aferi Black Cube zaradi ravnanja koalicije in Resnice ni bila ustanovljena. Tudi njegovo siceršnje delovanje v parlamentu in »mestoma žaljiv odnos, zlasti do poslank«, predsedniku DZ po njenem mnenju ne pritiče.

Predsednik DZ Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo zapisal, da ima Miha Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje DZ vodil odgovorno. Tako bo z delom tudi nadaljeval.

Iz SD pa so za STA sporočili, da so na Stevanovićeve kršitve ustave, pravic opozicije in načina vodenja DZ opozarjali že prej. »Če želi Zoran Stevanović dokazati, da razume odprto demokratično družbo, naj najprej začne spoštovati njena pravila - tudi takrat, ko mu niso po volji,« so zapisali.

Opozicija je sicer razrešitev Stevanovića s funkcija predsednika DZ predlagala konec julija. Med očitki Stevanoviću so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Za razrešitev predsednika DZ je na tajnem glasovanju potrebnih 46 poslanskih glasov, predlagatelji pa imajo skupaj 40 glasov.