Toliko Slovencev še vedno gleda RTV Slovenija. Poglejte podatke, ki šokirajo

V času, ko se Televizija Slovenija sooča s številnimi izzivi, od finančnih in kadrovskih vprašanj do kritik na račun javnega servisa, prihajajo podatki o njeni gledanosti, ki kažejo precej drugačno sliko. TV Slovenija namreč pridobiva gledalce. Kot so sporočili s Televizije Slovenija, so letos dosegli kar 93,3 odstotka prebivalcev Slovenije. To pomeni, da si je vsaj del programa prvega ali drugega programa TV Slovenija ogledalo skoraj 1,8 milijona različnih gledalcev.

Natančneje: med 1. januarjem in 31. julijem 2026 je prvi in drugi program TV Slovenija spremljalo 1.780.200 različnih gledalcev. Številka je še posebej zanimiva v času, ko televizija kot medij na splošno izgublja gledalce. Na Televiziji Slovenija poudarjajo, da njihova programa beležita nasproten trend. »V času, ko gledanost televizije na splošno upada, Televizija Slovenija beleži nasproten trend. Prvi in drugi program TV Slovenija sta letos povečala gledanost, rast pa beležita v vseh merjenih starostnih skupinah,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Raste tudi gledanost TV Dnevnika

Rast pa ni omejena zgolj na celoten doseg programov. Po podatkih, ki jih navaja Marketing Magazin, letos pridobiva gledalce tudi osrednja informativna oddaja Televizije Slovenija. TV Dnevnik letos dosega najvišje povprečno število gledalcev v zadnjih štirih letih. Tudi ta podatek je zanimiv v času, ko se gledalske navade hitro spreminjajo in vse več ljudi informacije spremlja prek spletnih portalov, družbenih omrežij in drugih digitalnih platform.

Podatki tako kažejo nekoliko drugačno sliko od vtisa, ki bi ga lahko dobili ob spremljanju razprav o prihodnosti in težavah javne radiotelevizije. Čeprav se RTV Slovenija v zadnjem obdobju sooča s številnimi vprašanji in kritikami, njena televizija očitno še vedno dosega izjemno velik del slovenskega prebivalstva.

Več kot devet od desetih prebivalcev

Najbolj izstopa prav podatek o 93,3-odstotnem dosegu. Po podatkih TV Slovenija je torej njihov program letos dosegel več kot devet od desetih prebivalcev Slovenije. Pri tem je treba poudariti, da podatek pomeni, da je gledalec spremljal vsaj del programa, ne pa da toliko Slovencev vsak dan spremlja TV Slovenija. Gre za kumulativni doseg različnih gledalcev v opazovanem obdobju.

Podatki zato ne pomenijo, da 1,78 milijona ljudi vsak dan sedi pred televizijskimi zasloni in spremlja RTV Slovenija. Kažejo pa, da je doseg Televizije Slovenija še vedno zelo velik in da njene vsebine v letu 2026 spremlja izjemno širok krog prebivalcev. Podatke je Televizija Slovenija pridobila iz raziskave AGB Nielsen Media Research, ki temelji na panelnem vzorcu 750 gospodinjstev. V raziskavi so zajeti gledalci, starejši od štirih let, upoštevana pa je gledanost v živo in z zamikom.