  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNI ČAS

Toliko stane najem stojnice v središču Ljubljane: najdražja 16.500 evrov

Cene za najem prazničnih hišic in stojnic v središču Ljubljane ostajajo enake kot lani. Za najdražjo hišico na Cankarjevem nabrežju bodo odšteli 16.500 evrov, najcenejša stojnica pa bo stala 333 evrov.
FOTO: Samec Blaž

FOTO: Samec Blaž

FOTO: Samec Blaž

FOTO: Samec Blaž

FOTO: Samec Blaž

FOTO: Samec Blaž

FOTO: Samec Blaž
FOTO: Samec Blaž
FOTO: Samec Blaž
STA, N. Č.
 24. 10. 2025 | 12:21
 24. 10. 2025 | 12:21
4:53
A+A-

Cene za najem stojnic in hišic na Miklavževem in Prazničnem sejmu v Ljubljani se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov, kar je enako kot lani. Za najdražjo hišico, ki bo stala na Cankarjevem nabrežju, bo treba ponovno odšteti 16.500 evrov, piše v javnem pozivu za zbiranje vlog za najem stojnic in hišic, ki ga je objavil Turizem Ljubljana.

Turizem Ljubljana je prejšnji teden objavil javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu, za najem sejemskih hišic za darilni program na Prazničnem sejmu ter najem malih in velikih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu v Ljubljani.

Vloge sprejema podjetje Euro Varia, rok za prijavo je 3. november do 14. ure. Pravočasno prispele prijave bo pregledala in ocenila komisija za oddajo stojnic in v roku 14 dni izbrala ponudnike najustreznejše ponudbe ter določila lokacije po primernosti prodajne ponudbe, so še zapisali v pozivu.

Cena stojnice na Miklavževem sejmu, ki bo od 3. do 6. decembra na Prešernovem trgu, je 333 evrov, ponujajo osem stojnic. Na stojnicah bodo smeli prodajati izključno tradicionalne sladkarije (kot so medenjaki, lectova srca, čokolada), lokalno izdelane igrače in darilne predmete, zimske modne dodatke ter lokalne pekovske izdelke. Izdelki morajo biti primerni za obdarovanje ob Miklavžu, so zapisali v javnem pozivu.

FOTO: Samec Blaž
FOTO: Samec Blaž

Praznični sejem bo med 28. novembrom letos, ko se bodo prižgale tudi praznične lučke, in 4. januarjem 2026 na več lokacijah v Ljubljani. Darilni program bodo lahko ponudniki prodajali v 25 sejemskih hišicah na Bregu in v treh hišicah na Gallusovem nabrežju. Cena hišice je 1700 evrov, v njih pa smejo ponudniki prodajati predmete, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila.

V pozivu so zapisali, da imajo prednost izdelki slovenskih ustvarjalcev (steklo, keramika, tekstil, nakit, umetniški in oblikovalski izdelki), kakovostni prehranski izdelki v darilni embalaži (na primer med, olje, čaji, čokolada, likerji), trajnostni in okolju prijazni izdelki ter ročno izdelani predmeti z zgodbo.

Gostinci lahko najamejo male ali velike gostinske hišice, ki bodo imele na različnih lokacijah različen delovni čas.

Tri male gostinske hišice bodo postavili na Bregu, cena najema je 3300 evrov. Tri male hišice bodo postavili na Kongresnem trgu, cena najema je 5500 evrov. Štiri male gostinske hišice bodo tudi na Cankarjevem nabrežju, za najem pa bo treba odšteti 6600 evrov. Do dve mali hišici bosta stali na Gallusovem nabrežju, cena najema je 3300 evrov. Dve mali hišici pa bosta stali na Stritarjevi ulici, cena najema je 6600 evrov.

FOTO: Samec Blaž
FOTO: Samec Blaž

V gostinskih hišicah spodbujajo ponudnike, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo tudi vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Gre za izviren recept, ki vključuje vsaj eno izmed tradicionalnih sestavin, kot so pehtran, bezeg, janež, cikorija ali hren. Priprava avtorskega napitka ni pogoj za prijavo, se pa upošteva kot dodatna prednost pri ocenjevanju. Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev medtem ni dovoljena.

Za male hišice bodo ponudniki morali dodatno plačati DDV ter priklop in pavšalno porabo električne energije v višini 1750 evrov.

Eno veliko gostinsko hišico bodo postavili na Bregu, cena najema je 11.000 evrov. Ena velika hišica bo stala tudi na Gallusovem nabrežju, cena najema je 5500 evrov. Po ceni 13.200 evrov za veliko gostinsko hišico bodo lahko ponudniki najeli eno hišico na Kongresnem trgu, eno hišico na Stritarjevi ulici, eno hišico na križišču Wolfove ulice in Kongresnega trga ter tri hišice na Prešernovem trgu. Postavili bodo tudi eno hišico na Cankarjevem nabrežju, cena najema pa je 16.500 evrov.

V velikih gostinskih hišicah mora ponudnik zagotoviti vsaj eno jed iz ožjega izbora kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane. Tudi najemnike velikih gostinskih hišic spodbujajo, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo tudi vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Spletna prodaja sejemskih gostinskih storitev ni dovoljena.

Za velike hišice bodo ponudniki morali dodatno plačati DDV ter priklop in pavšalno porabo električne energije v višini 2625 evrov.

Ponudniki lahko pri opravljanju gostinskih storitev uporabljajo izključno embalažo iz bioplastike, papirja in lesa.

Več iz teme

praznične stojniceLjubljanaveseli decemberMOLnajem
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEPRILJUBLJENA

Nova klofuta za Meghan Markle

Razglašena je bila za najbolj nepriljubljeno slavno osebo.
24. 10. 2025 | 13:25
13:14
Bulvar  |  Tuji trači
AMADEUS BAND

Pevec, ki bi moral nastopiti v Sloveniji, pristal v bolnišnici: odpovedali vse koncerte

Zaradi slabega zdravstvenega stanja pevca odpovedali vsi nastope Amadeus banda v Sloveniji.
24. 10. 2025 | 13:14
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OZAVEŠČANJE

Brki za zdravje: november v znamenju moške preventive

November prinaša opomnik, da je moč v zavedanju, ne v molku; skrb za prostato in testise je del odgovornosti do sebe.
24. 10. 2025 | 13:10
13:00
Bulvar  |  Suzy
IMA TRI OTROKE

Ponosni oče Boštjan Romih: Lila je prava mlada dama (Suzy)

Marsikdo, ki je že dolgo ni videl, kar ni mogel verjeti svojim očem, da je tako hitro zrasla ...
24. 10. 2025 | 13:00
12:43
Promo
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
12:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MEDNARODNA OPERACIJA

Hrvat vodil mednarodno mrežo pedofilov, otroke spodbujal k seksualno eksplicitnim pogovorom

Policija je sporočila, da nadaljujejo kriminalistično preiskavo s ciljem identifikacije vseh žrtev in zbiranja dokazov.
24. 10. 2025 | 12:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Vsaka kilovatna ura šteje: kako jo spremeniti v prihranek

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Britvice? Nikoli več.

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Zdrava hrana

Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

To so lahko razlogi za bolečine v hrbtenici

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kar 22% rast: vsak klik, ki ga danes naredite, je potencialna tarča

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
24. 10. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025 | 09:45
Promo
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Prihodnost bivanja: pametni dom za sodoben življenjski slog

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
24. 10. 2025 | 09:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki